Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Το αυτοκίνητό του 95χρονου πρώτα συγκρούστηκε με άλλο όχημα και στη συνέχεια με φορτηγάκι, βρίσκοντας τραγικό θάνατο
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λάρισα
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λάρισα

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του τροχαίου δυστυχήματος έξω από τη Λάρισα με θύμα έναν 95χρονο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο 95χρονος που σκοτώθηκε στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε έξω από τη Λάρισα το μεσημέρι της Δευτέρας, στον δρόμο από Νίκαια προς Νέες Καρυές, οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα.

Το αυτοκίνητό του 95χρονου πρώτα συγκρούστηκε με άλλο όχημα και στη συνέχεια με φορτηγάκι, βρίσκοντας τραγικό θάνατο γράφει το onlarissa.

Ένας εκ των δύο άλλων οδηγών που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, ένας 78χρονος οδηγός από την περιοχή, δήλωσε στον Alpha: «Εγώ δεν άλλαξα λωρίδα, πήγαινα κανονικά, τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου. Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό, έπεσε σε ημιφορτηγό 3,5 τόνων και δεν άφησε τίποτα στην πρόσοψη. 95 ετών και σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα. Δεν ήταν που ήταν 95χρονος, έτρεχε κιόλας. Εγώ πήγαινα τη γυναίκα μου να κάνει εγχείρηση στην κλινική. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, δεν χτύπησα, άνοιξε ο αερόσακος. Απλώς δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω. Ήρθε κάποιος και με βοήθησε».

Να σημειωθεί ότι ο 95χρονος που προκάλεσε το τροχαίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο ηλικιωμένος είχε ξεκινήσει από την Καλαμαριά με προορισμό τη Χαλκίδα.

