Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από το Ρέμα του Φονιά

Επιχείρηση για την ασφαλή διάσωση μιας αλλοδαπής γυναίκας έστησε η Πυροσβεστική στο Ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη, σήμερα το πρωί της Δευτέρας (04.05.2026).

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κέντρο Σαμοθράκης, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο για την επιχείρηση διάσωσης, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα.

Αφού προχώρησαν στην ακινητοποίησή και τοποθέτηση της σε φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές προσβάσιμο σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.