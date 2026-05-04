Χαλκιδική: 32χρονος Ουκρανός επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια επειδή πίστευε ότι ήταν Ρώσοι

Αναστάτωση προκλήθηκε σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Χανιώτης στην Χαλκιδική, το βράδυ του Σαββάτου (3/5/2026), όταν ένας 32χρονος Ουκρανός μπούκαρε σε σπίτι και κρατώντας μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε οικογένεια επειδή πίστευε ότι ήταν Ρώσοι.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 21.00 το βράδυ στη Χαλκιδική όταν ο 32χρονος, μπήκε στον κήπο του σπιτιού της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ουκρανός δράστης φαίνεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Εκείνος αμέσως επιτέθηκε στον 75χρονο ο οποίος ήταν Γερμανός, και όχι Ρώσος όπως νόμιζε, τραυματίζοντας τον στην πλάτη. Με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την 59χρονη σύντροφο του, επίσης με καταγωγή από την Γερμανία. Χτυπώντας τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον 40χρονο γιο της 59χρονης.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 32χρονο Ουκρανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται χωρίς να υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή τους στο Nοσοκομείο Πολυγύρου.