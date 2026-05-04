Ελλάδα

Χαλκιδική: 32χρονος Ουκρανός επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια επειδή πίστευε ότι ήταν Ρώσοι

Ο 32χρονος μπήκε στον κήπο του σπιτιού της οικογένειας και τους επιτέθηκε με το μαχαίρι τραυματίζοντας τους
Χαλκιδική: 32χρονος Ουκρανός επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια επειδή πίστευε ότι ήταν Ρώσοι
Άγγελος Λαμπίδης

Αναστάτωση προκλήθηκε σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Χανιώτης στην Χαλκιδική, το βράδυ του Σαββάτου (3/5/2026), όταν ένας 32χρονος Ουκρανός μπούκαρε σε σπίτι και κρατώντας μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε οικογένεια επειδή πίστευε ότι ήταν Ρώσοι.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 21.00 το βράδυ στη Χαλκιδική όταν ο 32χρονος, μπήκε στον κήπο του σπιτιού της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ουκρανός δράστης φαίνεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Εκείνος αμέσως επιτέθηκε στον 75χρονο ο οποίος ήταν Γερμανός, και όχι Ρώσος όπως νόμιζε, τραυματίζοντας τον στην πλάτη. Με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την 59χρονη σύντροφο του, επίσης με καταγωγή από την Γερμανία. Χτυπώντας τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον 40χρονο γιο της 59χρονης.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 32χρονο Ουκρανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται χωρίς να υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή τους στο Nοσοκομείο Πολυγύρου. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
70
62
48
45
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Λαύριο: 17χρονη μαζί με τον 14χρονο αδερφό της δημιουργούσαν ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες ανηλίκων και τις ανέβαζαν στο ίντερνετ
Οι Αρχές οδηγήθηκαν στα δύο αδέρφια μετά από δύο καταγγελίες ανήλικων κοριτσιών που είδαν επεξεργασμένες γυμνές φωτογραφίες τους σε λογαριασμούς Instagram
Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch and Reddit / REUTERS
Η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση κατά της επιστροφής της Παρασκευής Τυχεροπούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο κ. Βαγιάνος μιλά για «έκπληξη» και «εύλογο προβληματισμό», από την κίνηση της ΑΑΔΕ, που περιλαμβάνει πλέον και τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά την αποκατάσταση της εργασιακής θέσης της κ. Τυχεροπούλου
H Παναγιώτα Τυχεροπούλου 13
Newsit logo
Newsit logo