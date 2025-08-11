Ελλάδα

Λένα Σαμαρά: Η στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι φτάνουν στην κηδεία

Πόνος και θλίψη στα πρόσωπά του πρωθυπουργικού ζεύγους
Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Κυριάκος Μητσοτάκης
Το πρωθυπουργικό ζεύγος (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Αντώνης Σαμαράς και τα μέλη της υπόλοιπης οικογένειάς το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) αποχαιρετούν για πάντα τη Λένα Σαμαρά, που πέθανε ξαφνικά, σε ηλικία 34 ετών το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Πλήθος κόσμου από την πολιτική σκηνή της Ελλάδας έδωσε το «παρών» στην κηδεία, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Λίγο πριν ξεκινήσει η κηδεία της Λένας Σαμαρά το πρωθυπουργικό ζεύγος έφτασε στο Α’ νεκροταφείο, θλιμμένοι και σκυθρωποί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ήταν ντυμένοι στα μαύρα και ο πόνος ήταν ζωγραφισμένος στα πρόσωπά τους.

Μάλιστα, λίγη ώρα νωρίτερα είχαν στείλει και στεφάνι για την τραγική αυτή απώλεια. «Τα λόγια φτωχά, Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη», έγραφε το στεφάνι που έστειλε νωρίτερα το πρωθυπουργικό ζεύγος.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός της έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Κυριάκος Μητσοτάκης
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πονούν για την απώλεια της Λένας Σαμαρά / NDP PHOTO
Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Κυριάκος Μητσοτάκης
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ντυμένοι στα μαύρα / NDP PHOTO
Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Κυριάκος Μητσοτάκης
Το πρωθυπουργικό ζεύγος είχε πρόσωπα γεμάτα θλίψη /
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Κυριάκος Μητσοτάκης
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέφθασαν στην κηδεία / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έφτασαν στο Νεκροταφείο με κατεβασμένο το κεφάλι και ο πόνος τους είναι απερίγραπτος.

