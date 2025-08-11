Γεωργία και Αντώνης Σαμαράς αποχαιρετούν τη Λένα τους: Αποτυπωμένος στα πρόσωπά τους ο ανείπωτος πόνος

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας (11.8.2025) έφτασε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών ο Αντώνης Σαμαράς για την κηδεία της πολυαγαπημένης του κόρης Λένας.

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε φτάσει στο νεκροταφείο η σύζυγος του Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία. Με σφιγμένα χείλη και κατεβασμένο το κεφάλι η μητέρα της 34χρονης Λένας θα πει το τελευταίο αντίο στη μονάκριβη κόρη της.

Ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε στο νεκροταφείο μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο. Εκεί τους υποδέχτηκε πλήθος κόσμου που έσπευσε να συλλυπηθεί τον πρώην πρωθυπουργό.

Και οι τρεις καταρρακωμένοι και με τη θλίψη να ζωγραφίζεται στα πρόσωπά τους κατευθύνθηκαν με γοργό βήμα στο εσωτερικό του νεκροταφείου.

Σημειώνεται πως η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών το βράδυ της Πέμπτης (07.8.2025).