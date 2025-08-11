Λένα Σαμαρά: Το στεφάνι που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία της – «Τα λόγια φτωχά»

Με πόνο ψυχής ο Αντώνης Σαμαράς και τα μέλη της οικογένειάς του λένε το «τελευταίο αντίο» στη Λένα Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών. Συγχρόνως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά την κόρη του πρώην πρωθυπουργού στην κηδεία της, με ένα λιτό μήνυμα.

Λίγο πριν ξεκινήσει η κηδεία της Λένας Σαμαρά το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025), πλήθος κόσμου από την πολιτική σκήνη της χώρας βρέθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για την τελετή, ενώ αρκετοί έστειλαν και στεφάνια. Ξεχωρίζει αυτό του πρωθυπουργικού ζεύγους, Κυριάκου Μητσοτάκη και Μαρέβας Γκραμπόφσκι.

«Τα λόγια φτωχά, Κυριάκος και Μαρέβη Μητσοτάκη», έγραφε το στεφάνι.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια της Λένας Σαμαρά είχε ζητήσει αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς για κοινωφελείς σκοπούς. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», είχε γράψει σε σχετική ανάρτηση στο Facebook ο Αντώνης Σαμαράς.