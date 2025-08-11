Ελλάδα

Λένα Σαμαρά: Το στεφάνι που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία της – «Τα λόγια φτωχά»

Κυριάκος Μητσοτάκης
O Κυριάκος Μητσοτάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Με πόνο ψυχής ο Αντώνης Σαμαράς και τα μέλη της οικογένειάς του λένε το «τελευταίο αντίο» στη Λένα Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών. Συγχρόνως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά την κόρη του πρώην πρωθυπουργού στην κηδεία της, με ένα λιτό μήνυμα.

Λίγο πριν ξεκινήσει η κηδεία της Λένας Σαμαρά το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025), πλήθος κόσμου από την πολιτική σκήνη της χώρας βρέθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για την τελετή, ενώ αρκετοί έστειλαν και στεφάνια. Ξεχωρίζει αυτό του πρωθυπουργικού ζεύγους, Κυριάκου Μητσοτάκη και Μαρέβας Γκραμπόφσκι. 

«Τα λόγια φτωχά, Κυριάκος και Μαρέβη Μητσοτάκη», έγραφε το στεφάνι. 

Το στεφάνι που έστειλε ο πρωθυπουργός
Το στεφάνι έγραφε επάνω ένα λιτό μήνυμα / NDP PHOTO

Σημειώνεται ότι η οικογένεια της Λένας Σαμαρά είχε ζητήσει αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς για κοινωφελείς σκοπούς. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», είχε γράψει σε σχετική ανάρτηση στο Facebook ο Αντώνης Σαμαράς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά – Συντετριμμένοι ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία
Το παρών στην κηδεία έδωσαν και ο Κώστας Καραμανλής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το στεφάνι που έστειλε ο πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες
Αντώνης Σαμαράς
Ανανεώθηκε πριν 3 λεπτά
8
Νοσοκομείο Γεννηματάς: «Στις 20 Ιουλίου έγινε η συντήρηση στο ασανσέρ που έπεσε – Δεν διαπιστώθηκε καμία βλάβη»
Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για το σοβαρό περιστατικό - Ο υπεύθυνος της εταιρίας που έχει αναλάβει την συντήρηση του ασανσέρ αλλά και ο τεχνικός ασφάλειας του Νοσοκομείου αφέθηκαν ελεύθεροι
Νοσοκομείο Γεννηματάς
Newsit logo
Newsit logo