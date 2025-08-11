Κηδεία Λένα Σαμαρά: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στη 34χρονη – Συντετριμμένοι ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία

Άτομα από την πολιτική σκήνη, φίλοι, συγγενείς και κυρίως η οικογένειά της: ο πατέρας της, Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της, Γεωργία, και ο αδελφός της Κώστας, λένε σήμερα το στερνό αντίο στην αγαπημένη τους Λένα Σαμαρά, η κηδεία της οποίας ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι (11.08.2025) σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών (όπου γίνεται η κηδεία της), ο κόσμος είναι σιωπηλός και φαίνεται καταρρακωμένος. Μία γυναίκα μόλις 34 χρόνων έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έσβησε σε τόσο νεαρή ηλικία. Οι γονείς της Λένας Σαμαρά, που στάθηκαν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, βιώνουν τον χειρότερο πόνο που μπορεί να νιώσει άνθρωπος.

Από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, πλήθος κόσμου ξεκίνησε να καταφθάνει στο νεκροταφείο για την κηδεία της. Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έφτασαν στο Νεκροταφείο με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο πόνος τους είναι απερίγραπτος.

Από το πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και της οικογένειάς του δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με την σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη αλλά και ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Στο στεφάνι που έστειλαν για τη κηδεία της Λένας Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Μαρέβα, έγραψαν «τα λόγια είναι φτωχά».

Στο νεκροταφείο κατέφτασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Βαγγέλης Μαρινάκης, Νίκη Κεραμέως, Λόλα Νταϊφά, Σοφία Βούλτεψη και ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, βρέθηκαν επίσης στον Ιερό Ναό.

Στη συνέχεια ακολούθησαν o Θάνος Πλεύρης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος με την σύζυγό του, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Γιάννης Ανδριανός και οι Μιλένα Αποστολάκη, Νίκος Σηφουνάκης, Μάριος Σαλμάς, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Ανδρουλάκης και Φρέντι Μπελέρης.

Σε αυτή τη θλιβερή στιγμή έδωσαν το παρών και ο Νίκος Δένδιας με τον Παύλο Μαρινάκη αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κρατούσε ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Η οικογένεια της Λένας Σαμαρά είχε ζητήσει αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς για κοινωφελείς σκοπούς. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», είχε γράψει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, δείχνοντας έτσι τι σπουδαίος και ευαίσθητος άνθρωπος ήταν η κόρη του.

O αδελφός της Κώστας, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της, είπε το δικό του σπαρακτικό αντίο με ανάρτηση στο Facebook.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά. Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Δεν θα φύγεις ποτέ. Είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας. Σε λατρεύω Λενάκι μου», είχε γράψει ο Κώστας Σαμαράς.

Η άγνωστη ζωή και ο θάνατος που «πάγωσε» την Ελλάδα

Η Λένα Σαμαρά ήταν η μεγαλύτερη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας. Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος ήταν διευθυντής στο νοσοκομείο όπου η 34χρονη ξεψύχησε.

Η Λένα Σαμαρά γεννήθηκε το 1990 στην Πύλο. Σαν μαθήτρια πήγαινε στο Κολλέγιο Αθηνών, στο οποίο είχε μαθητεύσει και ο πατέρας της αλλά και ο θείος της ο οποίος ήταν και πρόεδρος του ιδρύματος.

Το 2015 κατάφερε να κρατήσει στα χέρια το πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το Saint George’s City College.

Αν και ο πατέρας της ήταν μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, λόγω του επαγγέλματός του, η Λένα Σαμαρά κρατούσε χαμηλό προφίλ. Οι περισσότερες πληροφορίες για το τι άνθρωπος ήταν και ποια η ζωή της, βγήκαν στο «φως» μετά την είδηση θανάτου της.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Όταν μαθεύτηκε πως πλέον δεν είναι κοντά μας, κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει το τραγικό νέο.

Το απόγευμα εκείνης της ημέρας, η Λένα Σαμαρά έπαθε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό.

Αφού διακομίστηκε στο δεύτερο νοσοκομείο και χωρίς να εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα, η 34χρονη έπαθε ανακοπή καρδιάς. Αν και οι γιατροί μάχονταν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.