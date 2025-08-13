Λένα Σαμαρά: Το πρώτο μήνυμα του Κώστα Σαμαρά μετά την κηδεία της αδελφής του – «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

Με πόνο ψυχής ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία Σαμαρά και ο γιος τους, Κώστας Σαμαράς, αποχαιρέτησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) την Λένα Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Δύο ημέρες μετά την κηδεία της Λένας Σαμαρά, ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, αποφάσισε να κάνε μία ανάρτηση στα social media προκειμένου να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη στήριξη και την αγάπη τους.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά», έγραψε στην ανάρτησή ο Κώστας Σαμαράς.

Αμέσως, πλήθος κόσμου έσπευσε να συλλυπηθεί στον γιο του πρώην πρωθυπουργού και να του δώσει κουράγιο για την απώλεια της αδελφής του.

Ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά

Συγκλονιστικός ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός στην επικήδεια ομιλία του, με την οποία αποχαιρέτησε συντετριμμένος τη μοναχοκόρη του.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ.

Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.

Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ.

Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια.

Δίπλα στο φως το δικό της.

Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της.

Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική.

Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα.

Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο.

Δίπλα στο “σ’ αγαπώ” το δικό της.

Δίπλα στο “να προσέχεις μπαμπά” το δικό της.

Δίπλα σε αυτήν την σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα.

Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του;

Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της;

Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο;

Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε;

Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε.

Για αυτό και εγώ ευχαριστώ το Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο…

Καλό ταξίδι Λενάκο μου».