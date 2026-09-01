Ελλάδα

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Ανατροπή στο τροχαίο δυστύχημα – Οι δύο γυναίκες έκαναν επικίνδυνη αναστροφή με το μηχανάκι

Δύο γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα
Η στιγμή του σοκαριστικού τροχαίου
Η στιγμή του σοκαριστικού τροχαίου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νωπή είναι ακόμη η τραγωδία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας τα ξημερώματα της Τρίτης 01.09.2026, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι.

Στη μία μηχανή, επέβαιναν δύο γυναίκες και στην άλλη ένας 52χρονος άνδρας, με τις αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά το τι οδήγησε στην τραγωδία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και το σοκαριστικό δυστύχημα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης βλέπει το φως της δημοσιότητας. Οι δύο μηχανές φαίνονται να συγκρούονται πλαγιομετωπικά και, αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση, να ακολουθούν ανεξέλεγκτη πορεία. Λίγα μέτρα πιο κάτω καταλήγουν πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μία 27χρονη που οδηγούσε μηχανή και είχε μαζί της ακόμη μία γυναίκα επιχείρησε επικίνδυνη αναστροφή στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραΐλα, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51χρονος, ο οποίος και κινούνταν προς την οδό Πατησίων.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν κάποιος από τους εμπλεκόμενους είχε παραβιάσει κόκκινο σηματοδότη.

Δυστυχώς, σύμφωνα με τις αρχές κανένας από τους 3 αναβάτες δεν φορούσε κράνος. Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
224
137
122
118
111
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στη Νάξο μετακομίζει η πολύτεκνη οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως από τα Φουρνά Ευρυτανίας – Η ανάρτηση της δασκάλας Γιώτας Διαμαντή
«Η "Νέα Ζωή στο Χωριό" σπέρνει τον σπόρο της αποκέντρωσης, δεν δημιουργήθηκε για να δεσμεύει ανθρώπους σε έναν τόπο», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της
Η πολύτεκνη οικογένεια από τα Φουρνά Ευρυτανίας
Newsit logo
Newsit logo