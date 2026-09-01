Στη Νάξο μετακομίζει η πολύτεκνη οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως από τα Φουρνά Ευρυτανίας – Η ανάρτηση της δασκάλας Γιώτας Διαμαντή

Μετά από δύο χρόνια ζωής στη Φουρνά Ευρυτανίας, ο Στέφανος και η Βάσω μαζί με τα έξι παιδιά τους ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν το χωριό και να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Η πολύτεκνη οικογένεια πήρε την απόφαση να μετακομίσει στη Νάξο, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία της στον μικρό ορεινό τόπο.

Η πολύτεκνη οικογένεια ήταν από τις πρώτες που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της δασκάλας Παναγιώτας Διαμαντή και του ιερέα της περιοχής. Οι δυο τους είχαν απευθύνει κάλεσμα σε οικογένειες να εγκατασταθούν στη Φουρνά Ευρυτανίας, σε μια προσπάθεια να δοθεί νέα ζωή στο χωριό και να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

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Ο Στέφανος και η Βάσω αποφάσισαν τότε να κάνουν το μεγάλο βήμα και να μετακομίσουν με τα έξι παιδιά τους στη Φουρνά. Η άφιξή τους είχε ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία, καθώς αποτέλεσαν μέρος μιας προσπάθειας που είχε ως βασικό στόχο να επιστρέψουν οικογένειες και παιδιά στο χωριό.

Η οικογένεια δεν περιορίστηκε μόνο στο να εγκατασταθεί στην περιοχή, αλλά θέλησε να δημιουργήσει εκεί και την επαγγελματική της καθημερινότητα. Έτσι, ο Στέφανος και η Βάσω άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση, το κατάστημα «Λίγο απ’ όλα», συμμετέχοντας ενεργά στη ζωή του τόπου.

Δύο χρόνια αργότερα, αποφάσισαν ότι ήρθε η στιγμή για μια νέα αλλαγή. Αυτή τη φορά προορισμός τους είναι η Νάξος, όπου η οκταμελής οικογένεια θα επιχειρήσει να κάνει μια καινούργια αρχή.

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Τον δικό της αποχαιρετισμό στην οικογένεια έκανε μέσω των social media η Παναγιώτα Διαμαντή. «Έγιναν μέρος της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την παρουσία τους μια προσπάθεια που τότε μόλις ξεκινούσε και συνέβαλαν ώστε η Φουρνά να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα» αναφέρει μεταξύ άλλων η δασκάλα του χωριού, αποχαιρετώντας τον Στέφανο, τη Βάσω και τα έξι παιδιά τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση της δασκάλας Γιώτας Διαμαντή

«Ο Στέφανος και η Βασιλική ήταν η πρώτη οικογένεια που έκανε το μεγάλο βήμα και μετακόμισε στη Φουρνά Ευρυτανίας, ανοίγοντας τον δρόμο για όσα ακολούθησαν.

Έγιναν μέρος της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την παρουσία τους μια προσπάθεια που τότε μόλις ξεκινούσε και συνέβαλαν ώστε η Φουρνά να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ υποστηρίχθηκαν ουσιαστικά και οι ίδιοι για να πατήσουν στα πόδια τους και να ανοίξουν τα φτερά τους!

Σήμερα, η ζωή τούς οδηγεί σε έναν νέο προορισμό, στη Νάξο. Στα πατρογονικά εδάφη του Στέφανου, στην πατρική του οικογένεια, αδράζοντας μια νέα οικογενειακή ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε.

Και αυτό ακριβώς είναι η «Νέα Ζωή στο Χωριό». Σπέρνει τον σπόρο της αποκέντρωσης και δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε οικογένειες για ένα νέο ξεκίνημα, με εργασία, στέγη και υποστήριξη.

Δεν δημιουργήθηκε για να δεσμεύει ανθρώπους σε έναν τόπο. Ούτε, σύμφωνα με τους κακοπροαίρετους «πληρώνει» και «συντηρεί» τις οικογένειες για να ζουν στην επαρχία. Κάθε οικογένεια δουλεύει, μοχθεί, αγωνίζεται για να παρέχει το καλύτερο για τα παιδιά της. Μα η ζωή ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει και ποια θα είναι η επόμενη ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί για να ζήσουμε τα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο.

Μαζί με τον Στέφανο και την Βασιλική έχουν μετοικήσει στην Φουρνά άλλες 5 οικογένειες, δύο εκ των οποίων δεν επέστρεψαν μέσω του προγράμματος της Νέας Ζωής στο Χωριό, αλλά μόνες τους βλέποντας πως αποκτά ξανά ζωή στο χωριό, ενώ μέσω της πρωτοβουλίας μας 6 οικογένειες έχουν μετοικήσει στη Ζίτσα Ιωαννίνων και 2 οικογένειες στο Κόκκινο Βοιωτίας, έχοντας στην αναμονή 80 ακόμη οικογένειες για να μετοικήσουν στην επαρχία.

Στέφανε και Βασιλική, σας ευχαριστούμε για το κομμάτι της διαδρομής που περπατήσαμε μαζί και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή αρχή στη Νάξο, στο νέο σας ξεκίνημα».