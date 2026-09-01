ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 19 από τους 22 για παράνομες επιδοτήσεις έως 85 χιλιάδες ευρώ – Ποινές φυλάκισης έως δυο χρόνια

Με ποινές από 1 έτος έως 2 έτη με αναστολή καταδικάστηκαν οι 14 από τους 19 κατηγορούμενους που κηρύχθηκαν ένοχοι γιατί φέρονται ότι δήλωναν ψευδώς αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι υπόλοιποι πέντε για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάσθηκαν για απλή συνέργεια σε απάτη, με τον 1 εξ’ αυτών να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 1 χρόνου με αναστολή και οι υπόλοιποι 4 έλαβαν χρηματικές ποινές από 8,5 έως 11 χιλιάδες ευρώ.

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Στους 18 από τους 19 καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Οι καταδικασθέντες κατά περίπτωση κατηγορούνται για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης και δήλωναν αγροτεμάχια σε Κάσο, Άνδρο, Καλυμνο, Νίσυρο, Φλώρινα και Καστοριά με βάση την τεχνική λύση, παίρνοντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από 25 έως 85 χιλιάδες ευρώ. Την έρευνα έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με βάση ανώνυμη καταγγελία στον Οργανισμό ενισχύσεων.

Πρόκειται για ακόμη μία δικογραφία, που αφορά στη διετία 2019-2020 με τους 22 να κατηγορούνται ότι εκμεταλλευόμενοι την τεχνική λύση, δήλωναν ότι κατείχαν εκτάσεις ή βοσκότοπους σε απομακρυσμένες περιοχές από τον τόπο κατοικίας τους για να λαμβάνουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.

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Αντίθετα, τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι. Νωρίτερα, ο Ευρωπαίος εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης, είχε ζητήσει την ενοχή και των 22 προσώπων.

«Συνοψίζοντας άπαντες οι 16 πρώτοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένου ότι οι δηλωθεντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν στην πραγματικότητα στην κυριότητα τους τις εκτάσεις.

Δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα», σημείωσε ο κ. Μουζάκης και συμπλήρωσε ότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε η καλλιέργεια των δηλωμένων εκτάσεων από τους κατηγορουμένους.

«Δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων, ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δεν προέκυψε ότι μετέφεραν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μέρη όπου φαίνονταν μισθωμενες οι εκτάσεις ή ότι τέλεσαν τις απαιτούμενες αγροτικές εργασίες.

Κατά την γνώμη αποδεικνύεται πλήρως η ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, όπως κατηγορούνται» ανέφερε σχετικά ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας.