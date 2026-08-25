Λεωφόρος Φυλής: Συγκλονίζει η θεία της 17χρονης Ελευθερίας – «Το κεφάλι της χτύπησε στην κολώνα και σκοτώθηκε»

Σοκ και ανείπωτος πόνος μετά το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Φυλής τα ξημερώματα της Τρίτης (25.08.2026) που κόστισε τη ζωή στην 17χρονη Ελευθερία. Το κορίτσι βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στο κόκκινο αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Η θεία της 17χρονης μιλά στο newsit.gr για τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την είδηση του θανάτου της, αλλά και για το κορίτσι που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Φυλής.

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«Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα της και μου είπε ότι έγινε το τροχαίο και ότι έχουν την Ελευθερία μας στο νεκροτομείο», λέει στο newsit.gr η θεία της 17χρονης που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (25.08.2026) λίγο μετά τη μια τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια.

Στο κόκκινο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο 19χρονος οδηγός.

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Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να ανέβει στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια να προσκρούσει με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που η κολώνα λύγισε και έπεσε, ενώ κομμάτια του αυτοκινήτου εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της πρόσκρουσης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν σε νοσοκομεία της Αττικής.

Τροχαίο δυστύχημα στη Φυλή \ φωτογραφία doxthi.gr

Η 17χρονη Ελευθερία δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ οι υπόλοιποι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Κ.Α.Τ.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας της άτυχης κοπέλας, ο οποίος έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος, μη μπορώντας να πιστέψει την τραγωδία που βρήκε την οικογένεια του. Υποβασταζόμενος και με συνοδεία ατόμων από την Πολιτική Προστασία Δήμου Φυλής έφτασε στο νοσοκομείο όπου ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη του κοριτσιού του.

Ο 19χρονος οδηγός διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, καθώς υπηρετεί στον στρατό.

Μια 17χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, έχοντας υποστεί κατάγματα στα πλευρά και στη λεκάνη.

«Χτύπησε κατευθείαν το κεφαλάκι της στην κολώνα»

Η θεία της 17χρονης Ελευθερίας περιγράφει στο newsit.gr όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής στην οικογένεια για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

«Αυτά που έχουμε μάθει ως τώρα είναι ότι, λόγω μεγάλης ταχύτητας, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια κολώνα. Στο αυτοκίνητο ήταν ακόμη τέσσερα παιδιά. Το δικό μας παιδί καθόταν μπροστά δεξιά και, από τη σύγκρουση, χτύπησε κατευθείαν το κεφαλάκι της στην κολώνα. Η κολώνα ήταν αυτή που σταμάτησε το αυτοκίνητο», λέει στο newsit.gr η θεία της 17χρονης που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο.

Η Ελευθερία ήταν μοναχοπαίδι. Για τους γονείς της ήταν το παιδί τους, ένα κορίτσι που αγαπούσαν βαθιά και που είχαν μεγαλώσει με όνειρα για το μέλλον της.

«Ήταν μοναχοπαίδι, οι γονείς της την αγαπούσαν πάρα πολύ», λέει συγκλονισμένη η θεία της.

Ακόμη και το όνομα που της έδωσαν οι γονείς της είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. «Την έβγαλαν Ελευθερία, όχι γιατί ήταν το όνομα κάποιας από τις γιαγιάδες, αλλά για να είναι ελεύθερη στη ζωή της και το όνομα ήταν συμβολικό», αναφέρει.

Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο

Για την οικογένεια, η Ελευθερία δεν ήταν απλώς ένα ακόμη θύμα ενός τροχαίου. Ήταν το μοναχοπαίδι τους, ένα 17χρονο κορίτσι που έφυγε ξαφνικά και βίαια από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κενό.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.