Λεωφόρος Μαρκοπούλου: Μεγάλη καθίζηση του δρόμου από σπασμένο αγωγό της ΕΥΔΑΠ

Τεράστια προβλήματα έχουν προκληθεί (23.09.2025) στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο ρεύμα προς Λαύριο λόγω καθίζησης του δρόμου από σπασμένο αγωγό της ΕΥΔΑΠ.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης. Από το σπάσιμο του αγωγού της ΕΥΔΑΠ προκλήθηκε απίστευτα μεγάλη καθίζηση, σε έναν δρόμο μάλιστα που είναι σχετικά καινούριους. Η λεωφόρος Μαρκοπούλου φαίνεται πως έχει κοπεί στα 2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς. Οι εργασίες φαίνεται πως θα διαρκέσουν ώρες ενώ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως το πρόβλημα θα έχει λυθεί μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η καθίζηση προκάλεσε και εκτροπή της κυκλοφορίας, ώστε τα αυτοκίνητα να περνάνε μέσα από τα Καλύβια.

Για ώρα επικράτησε μποτιλιάρισμα στο σημείο, με την τροχαία να αναφέρει πως η ουρά ήταν άνω του 1 χιλιομέτρου.