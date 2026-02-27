Ελλάδα

Λέρος: 18χρονος ομολόγησε πως σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του μετά από τσακωμό

Το θύμα βρέθηκε νεκρό μέσα στο συνεργείο του - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi / Φωτογραφία αρχείου

Νεκρός βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26.02.2026) ένας 50χρονος άνδρας στη Λέρο, με τις αστυνομικές αρχές να εκτιμούν από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για δολοφονία. Λίγες ώρες μετά, ο 18χρονος γιος του ομολόγησε το έγκλημα.

O 50χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο συνεργείο που διατηρούσε, στη Λέρο. Από τις έρευνες -για τη στυγερή δολοφονία- φάνηκε πως πατέρας και γιος ήρθαν σε διαπληκτισμό με τον δεύτερο να του πετά ένα βαρύ εργαλείο και να τον τραυματίζει θανάσιμα.

Αν και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες με τους γιατρούς έδωσαν μάχη να τον επαναφέρουν, το θύμα δεν τα κατάφερε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
162
134
100
84
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός σήμερα: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας- Βροχές σε Πελοπόννησο, Ιόνιο, Εύβοια και Θεσσαλία
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Ζάκυνθος: Νέες αποκαλύψεις για την «άφαντη» παιδίατρο του νοσοκομείου – Διαγνώσεις από το τηλέφωνο
Η παιδίατρος που εφημέρευε στο νοσοκομείο Ζακύνθου το μεσημέρι της 20ης Φεβρουαρίου, κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη που θίγουν, όπως λέει, την επαγγελματική της ακεραιότητα
Η παιδίατρος στην Ζάκυνθο
5
Newsit logo
Newsit logo