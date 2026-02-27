Λέρος: 18χρονος ομολόγησε πως σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του μετά από τσακωμό

Νεκρός βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26.02.2026) ένας 50χρονος άνδρας στη Λέρο, με τις αστυνομικές αρχές να εκτιμούν από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για δολοφονία. Λίγες ώρες μετά, ο 18χρονος γιος του ομολόγησε το έγκλημα.

O 50χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο συνεργείο που διατηρούσε, στη Λέρο. Από τις έρευνες -για τη στυγερή δολοφονία- φάνηκε πως πατέρας και γιος ήρθαν σε διαπληκτισμό με τον δεύτερο να του πετά ένα βαρύ εργαλείο και να τον τραυματίζει θανάσιμα.

Αν και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες με τους γιατρούς έδωσαν μάχη να τον επαναφέρουν, το θύμα δεν τα κατάφερε.