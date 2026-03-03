Λέρος: Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Μοναδικός όρος να παρακολουθείται από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο

Πολύωρη ήταν η απολογία του 18χρονου από τη Λέρο, ο οποίος βρέθηκε σήμερα Τρίτη (03.03.2026) ενώπιων του ανακριτή στην Κω, για την δολοφονία του 49χρονου πατέρα του.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή της Κω αφέθηκε ελεύθερος σήμερα μετά από την πολύωρη απολογία ο 18χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε ο ίδιος θανάσιμα το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν από κοινού να αφεθεί ελεύθερος με μοναδικό όρο να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου.

Ο 18χρονος, περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή τα όσα διαδραματίστηκαν στον καβγά που είχε με τον πατέρα υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

Οι καβγάδες πατέρα και γιου είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Το χρονικό

Την 26η Φεβρουαρίου, πατέρας και γιος φέρεται να διαπληκτίστηκαν έντονα και να άρχισαν να εκτοξεύουν μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας προς τον άλλον. Ένα από αυτά χτύπησε τον 50χρονο στο κεφάλι, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό.

Ο ανήλικος, σε μια προσπάθεια να απομακρύνει τις υποψίες, φέρεται να παρουσίασε το περιστατικό ως ατύχημα, φωνάζοντας στους εργαζόμενους του συνεργείου: «Βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου». Ο 50χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα, με τον γιο να φέρεται πως ομολόγησε το έγκλημα υπό το βάρος των πράξεών του.

Όπως περιγράφουν άνθρωποι που τους γνώριζαν, το περιστατικό δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ο πατέρας για πολλά χρόνια ήταν κακοποιητικός με τον ανήλικο, ενώ ο 18χρονος είχε δείξει παραβατική συμπεριφορά, με τους δύο να τσακώνονται συνεχώς.