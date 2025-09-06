Ελλάδα

Λέσβος: 20χρονος κατηγορείται για εμπρησμό σε δάσος στην περιοχή Βρίσα – Οδηγείται στον εισαγγελέα

Ο νεαρός κατηγορούμενος έκανε εργασίες στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά
Πυροσβέστης στη μάχη με τη φωτιά
Πυροσβέστης στη μάχη με τη φωτιά / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Ότι έβαλε φωτιά κατηγορείται ένας 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες (05.09.2025) με τη διαδικασία του αυτοφώρου στη Λέσβο. Ο νεαρός φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της 4ης Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρίσα στη νότια Λέσβο.

Τον 20χρονο συνέλαβαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στη Λέσβο και σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κατηγορούμενος έκανε εργασίες στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Στον 20χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.062,50 ευρώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία για παραβάσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς σε δάση και αγροτικές εκτάσεις.

Ο ίδιος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί το Σάββατο (06.09.2025), ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής.

