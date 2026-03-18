Λέσβος: Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων – Σταματά η αγορά γάλακτος, ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου από αύριο Πέμπτη (19.03.2026) κλείνουν επ’ αόριστον τα πρατήρια καυσίμων στη Λέσβο. Επιπλέον, την ίδια μέρα σταματά η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλο το νησί από τους εμπόρους των προϊόντων αυτών, ως αποτέλεσμα των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, που επίσημα ταυτοποιήθηκε.

Οι πρατηριούχοι της Λέσβου κλείνουν τα πρατήριά καυσίμων τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου:

«Η εν λόγω ρύθμιση, η οποία δεν εφαρμόζεται στα διυλιστήρια — τα οποία φέρουν καθοριστική ευθύνη για τις ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων από την έναρξη του πολέμου — έχει οδηγήσει τον κλάδο μας σε οικονομική ασφυξία

Με απόλυτο σεβασμό προς τους καταναλωτές και με πλήρη συνείδηση της ευθύνης μας απέναντι στην τοπική κοινωνία, ανακοινώνουμε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας από 19/03/2026, έως ότου υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Η Λέσβος, ως νησί της παραμεθορίου που έχει επωμιστεί επανειλημμένα σοβαρές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, δεν αντέχει την περαιτέρω αποδυνάμωση ενός ζωτικού κλάδου της τοπικής οικονομίας.

Απαιτούμε τα πρατήριά μας να παραμείνουν υγιή και βιώσιμα, όπως αρμόζει σε κάθε οικογενειακή επιχείρηση που επέλεξε να επενδύσει και να δραστηριοποιείται σε έναν τόσο απαιτητικό τομέα».

Οι πρατηριούχοι διεκδικούν:

«Την αύξηση του ανώτατου ορίου πλαφόν από 12 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Εναλλακτικά, τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους στο επίπεδο που ίσχυε στις 27/02/2026, δηλαδή μία ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου».

Και καταλήγει η ανακοίνωση:

«Το ισχύον πλαφόν δεν αποτελεί λύση. Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται καθημερινά, ενώ τα πρατήρια έχουν οδηγηθεί στο σημείο μηδέν. Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να δώσει βιώσιμη λύση πριν ο κλάδος οδηγηθεί σε οριστική κατάρρευση».

Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό

Σε όλη τη Λέσβο από αύριο Πέμπτη (19.03.2026) σταματά η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο από τους εμπόρους των προϊόντων αυτών, ως αποτέλεσμα των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, που επίσημα ταυτοποιήθηκε τη Δευτέρα (16.03.2026) σε μονάδα βοοειδών στη βόρεια Λέσβο.

Αργά σήμερα το απόγευμα έγινε γνωστό ότι για αύριο στις 9,30 το πρωί, οργανώνεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγων έξω από το κτήριο της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, την ώρα που μέσα στο κτήριο θα πραγματοποιείται σύσκεψη με αντικείμενο τη διαχείριση της ζωονόσου.

Ας σημειωθεί ότι η διακοπή της αγοράς γάλακτος αφορά περίπου 9000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα, με τιμή αγοράς 1,45 ευρώ το κιλό περίπου. Το γάλα αυτό, είτε τυροκομείται σε γαλακτοβιομηχανίες στη Λέσβο, είτε μεταφέρεται σε γαλακτοβιομηχανίες εκτός του νησιού. «Πρόκειται, λέει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο κτηνοτρόφος και Πρόεδρος της Κοινότητας Λεπετύμνου στο βόρειο τμήμα του νησιού Θέμης Καμμένος, για ολοσχερή καταστροφή της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Από την ερχόμενη Πέμπτη θα πετάμε κάθε μέρα τεράστιες ποσότητες γάλακτος ενώ τα αρνιά θα μείνουν απούλητα λόγω του Πάσχα. Ούτε καν στη Λέσβο δεν θα πουληθούν κάποια από αυτά αφού απαγορεύεται η σφαγή και διάθεση τους στο νησί».