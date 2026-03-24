Λέσβος: Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε πρόβατα και βοοειδή

Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί πέντε κρούσματα αφθώδους πυρετού σε επτά εκτροφές
Αγελάδα με το μοσχαράκι της
Τρία κρούσματα αφθώδους πυρετού σε πέντε εκτροφές προβάτων και βοοειδών στη Λέσβο επιβεβαιώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σήμερα Τρίτη (24.3.26).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών επιβεβαίωσε τρία κρούσματα αφθώδους πυρετού σε πέντε εκτροφές προβάτων και βοοειδών στη Λέσβο.

Συγκεκριμένα, κηρύχθηκαν μολυσμένες μία εκτροφή προβάτων, μία εκτροφή βοοειδών και τρεις συστεγαζόμενες εκτροφές προβάτων. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί πέντε κρούσματα αφθώδους πυρετού σε επτά εκτροφές.

Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης των κρουσμάτων, αποφασίστηκε η άμεση θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687.

Στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

Θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης και καταστροφή των πτωμάτων.

Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων, των γύρω χώρων, των οχημάτων μεταφοράς ζώων, πτωμάτων, υλικών κ.λπ. καθώς και κάθε υλικού που μπορεί να έχει μολυνθεί.

Όλα τα αποθέματα (γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας, σφαγίων, σπέρματος, εμβρύων, ωαρίων, προβιών και δερμάτων, ερίου, κόπρου, υγρής κόπρου, στρωμνής καθώς και ζωοτροφών) στην εκμετάλλευση απομονώνονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία καταστροφής του αφθώδους πυρετού.

Γύρω από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις έχει οριστεί ζώνη προστασίας τριών χιλιομέτρων στην οποία εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

Καταγραφή, όλων των εκμεταλλεύσεων που έχουν ζώα ευαίσθητων ειδών, καθώς και απογραφή όλων των ζώων που υπάρχουν στις εκμεταλλεύσεις αυτές,η οποία ενημερώνεται διαρκώς.

Όλες οι εκμεταλλεύσεις με ζώα ευαίσθητων ειδών υποβάλλονται τακτικά σε κτηνιατρική επιθεώρηση, η οποία διενεργείται με τρόπο που να αποτρέπεται η εξάπλωση του ιού.

Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων προς σφαγή στα σφαγεία της Λέσβου μέχρι νεωτέρας.

Απαγορεύονται η μεταφορά ζώων ευαίσθητων ειδών καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.

Απαγορεύονται οι εμποροπανηγύρεις, αγορές, εκθέσεις και άλλες συναθροίσεις ζώων ευαίσθητων ειδών, καθώς και η συγκέντρωση και η διασπορά τους.

Απαγορεύεται η πλανόδια οχεία ζώων ευαίσθητων ειδών.

Απαγορεύεται η τεχνητή σπερματέγχυση και η συλλογή ωαρίων και εμβρύων από ζώα ευαίσθητων ειδών.

Το νωπό κρέας, ο κιμάς, τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας που παράγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου  υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά  σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων τα οποία λαμβάνονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή την απόφαση εγκρίνεται με απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας. Οι προβιές και τα δέρματα, το έριο των προβάτων, το τρίχωμα των μηρυκαστικών και οι τρίχες των χοίρων που προέρχονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Η μεταφορά και η διασπορά της κόπρου που προέρχεται από εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Οι ζωοτροφές, η χορτονομή, το χόρτο και το άχυρο που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας διατίθενται στην αγορά υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

