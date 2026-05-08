Λευκάδα: Βρέθηκαν εκρηκτικά στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του μαύρου θαλάσσιου drone (USV) χθες Πέμπτη (7.5.26) στη Λευκάδα, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση.

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο θαλάσσιο drone βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός και ο στόχος του μαύρου USV, το οποίο εντοπίστηκε από ψαράδες σε θαλάσσια περιοχή στη Βασιλική Λευκάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εκρηκτικά δεν ήταν ενεργοποιημένα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ένα ατύχημα θα ήταν πολύ πιθανό.

Το συγκεκριμένο drone φαίνεται να είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο.

Ερευνάται το ενδεχόμενο ένας από τους στόχους να ήταν κάποιο ρωσικό πλοίο, διότι έχουμε ένα αντίστοιχο χτύπημα στο λιμάνι, κοντά στο λιμάνι του Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο, τον περασμένο Μάρτιο, όπου χτυπήθηκε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο από θαλάσσιο drone.

Τα συγκεκριμένα ή αυτού του τύπου τα USV διαθέτουν στην πλώρη τους πυροκροτητές που όταν έρθουν σε επαφή με κάποια επιφάνεια πυροδοτούν τα εκρηκτικά. Ωστόσο ο χειριστής τους έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα εκρηκτικά.

Επίσης, εξετάζεται η πιθανότητα προβοκάτσιας.

Το σκάφος βρίσκεται υπό την επίβλεψη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έχει επιληφθεί και η ΕΥΠ.