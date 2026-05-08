Ηλεία: Νεκρός 20χρονος εργάτης γης από λεπτοσπείρωση – Στο νοσοκομείο του Ρίου άλλοι 6 με φυματίωση

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες της Πελοποννήσου καθώς ένας 20χρονος εργάτης γης έχασε τη ζωή του από λεπτοσπείρωση ενώ αρκετοί άλλοι νοσηλεύονται με φυματίωση.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, ο 20χρονος που πέθανε από λεπτοσπείρωση καταγόταν από το Νεπάλ και ήταν εργάτης γης στην Ηλεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν νόσησε μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή τo απόγευμα της Τετάρτης (06.05.2026).

Ο θάνατος του 20χρονου καταγράφεται σε μία περίοδο όπου έχουν σημειωθεί και άλλα θανατηφόρα περιστατικά από λεπτοσπείρωση στην Ηλεία, αλλά και στην Ζάκυνθο.

Η λεπτοσπείρωση είναι μία λοιμώδης νόσος που μεταδίδεται στους ανθρώπους κυρίως μέσω επαφής με ούρα από μολυσμένα ζώα (π.χ. τρωκτικά, χοίροι, άλογα, αγελάδες κ.λπ.). Μπορεί επίσης να μεταδοθεί με νερό και έδαφος που έχουν επιμολυνθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κρούσματα λεπτοσπείρωσης τείνουν να εμφανίζονται μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή πλημμύρες. Είναι, δε, πιθανότερα σε περιοχές με κακές συνθήκες στέγασης και υγιεινής, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται επίσης έξι άλλοι εργάτες γης από διάφορες χώρες (Νεπάλ, Σουδάν, Μπαγκλαντές κ.α.). Οι άνθρωποι αυτοί έχουν προσβληθεί από φυματίωση.