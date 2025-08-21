Λευκάδα: Ζητάνε εισιτήριο 10 ευρώ σε δημόσια παραλία – Τι καταγγέλλουν κάτοικοι και τουρίστες

«Με εισιτήριο σε δημόσια παραλία» αναφέρει η καταγγελία που κάνουν κάτοικοι και τουρίστες στη Λευκάδα για ιδιοκτήτη οικοπέδου στην περιοχή Αγιοφύλι.

Συγκεκριμένα, επισκέπτες αλλά και ντόπιοι καταγγέλλουν ότι αναγκάζονται να πληρώσουν 10 ευρώ, για να βουτήξουν στη θάλασσα σε παραλία στη Λευκάδα.

Όπως λένε, ιδιοκτήτης οικοπέδου ζητά από τους ταξιδιώτες αμοιβή για να περάσουν από τον χώρο του και να φτάσουν στην παραλία Αγιοφύλι. Σε περίπτωση άρνησης, τους προτρέπει να φύγουν ή να πάρουν καραβάκι.

Όπως περιγράφεται, στον δρόμο προς την παραλία υπήρχε καγκελόπορτα με δύο άτομα που απαιτούσαν το ποσό, μόνο με μετρητά.

Η αιτιολογία για την είσπραξη του ποσού ήταν ότι πρόκειται για χρέωση πάρκινγκ, καθώς υπάρχει ένας μεγάλος χώρος στάθμευσης, ενώ γύρω – γύρω έχουν τοποθετηθεί συρματοπλέγματα ώστε να εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση.

Σημειώνεται ότι η ιδιόκτητη έκταση βρίσκεται μπροστά από την παραλία.

Ο δήμαρχος Λευκάδας, Ξενοφώντας Βεργίνης δήλωσε ότι ο δήμος δεν έχει καμία εμπλοκή με το περιστατικό και δεν έχει παραχωρήσει καμία άδεια εκμετάλλευσης. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το 2023 είχε επιβληθεί πρόστιμο άνω των 5.000 ευρώ σε ιδιώτη που εκμεταλλευόταν τον χώρο ως ιδιωτικό πάρκινγκ.