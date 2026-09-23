Ελλάδα

Λήξη συναγερμού στη Νίκαια: Συνελήφθη ο άνδρας που κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύντροφό του – Εικόνες μέσα από το σπίτι

Λίγο μετά τις 20:00 οι άνδρες της ΕΚΑΜ κατάφεραν να βγάλουν την γυναίκα σώα από την πολυκατοικία της οδού Σοφοκλέους
Ανανεώθηκε πριν 37 λεπτά
Λήξη συναγερμού στη Νίκαια: Συνελήφθη ο άνδρας που κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύντροφό του – Εικόνες μέσα από το σπίτι
Κλαούντιο Σούμπασι
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (23.09.2026) στην περιοχή της Νίκαιας, όπου οπλισμένος άνδρας είχε όμηρο μία γυναίκα μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος άνδρας δεν άφηνε την 44χρονη γυναίκα να βγει από το σπίτι της οδού Σοφοκλέους 20 στη Νίκαια, ενώ δήλωσε και ότι είναι οπλισμένος.

Στο σημείο έχουν έσπευσε αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού. Μάλιστα, στο σημείο έφτασε και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ.

Το ζευγάρι φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Αστυνομία

Λίγο πριν τις 20:00, πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στην πολυκατοικία μέσα στην οποία έχει ταμπουρωθεί το ζευγάρι.

Η Τροχαία έχει πραγματοποιήσει εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

Αστυνομία

Λίγο μετά τις 20:00 οι άνδρες της ΕΚΑΜ κατάφεραν να βγάλουν την γυναίκα σώα από την πολυκατοικία της οδού Σοφοκλέους.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να συλλάβουν τον 49χρονο, ο οποίος αναμένεται να μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής με ξεχωριστό όχημα από εκείνο που μετέφεραν την 44χρονη.

Ο άνδρας κρατούσε την σύντροφό του στο υπόγειο του σπιτιού του, όπου διέμενε.

nikaia

Γείτονες του ζευγαριού και αυτόπτες μάρτυρες, μιλώντας στο newsit.gr, ανέφεραν: «Είχαν ψυχολογικά προβλήματα. έμεναν εδώ αρκετά χρόνια αλλά δεν ενοχλούσε συνέχεια ο 49χρονος, είχε κρίσεις. Δεν ξέρω αν είχε όπλο, κάτι για χειροβομβίδα ακούστηκε. Φοβήθηκα, εδώ είμαστε 8 διαμερίσματα, μένουν και παιδιά. Ο άνδρας είχε χρόνια πρόβλημα, δεν τον κρατάνε μέσα, μπαίνει και ξανά βγαίνει».

Άλλος γείτονας είπε επίσης στο newsit.gr: «Τσακωθήκανε, αυτός την απείλησε και την εγκλώβισε. Δύο μέρες ακούμε ουρλιαχτά από τη γυναίκα. Δεν ξέρω για όπλα και εκρηκτικό μηχανισμό, νομίζω είχε μαχαίρι. Την είχε απειλήσει, κλειδώθηκε στο σπίτι. Ήρθαν οι ομάδες της αστυνομίας και τώρα λογικά από ότι καταλαβαίνουμε τους έχουνε πιάσει».

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