Τουρκικά drones παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο – Επτά παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Για ακόμη μία ημέρα, η Τουρκία έστειλε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Αιγαίο, όπου καταγράφηκαν παραβάσεις στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, 7 drones της Τουρκίας πέταξαν στο Αιγαίο και πραγματοποίησαν συνολικά επτά παραβάσεις στο FIR Αθηνών, ενώ δύο από αυτά προχώρησαν και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

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Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 22η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 7 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 7

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr