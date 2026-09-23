Ελλάδα

Τουρκικά drones παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο – Επτά παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική
Drone
REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Aziz Karimov
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για ακόμη μία ημέρα, η Τουρκία έστειλε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Αιγαίο, όπου καταγράφηκαν παραβάσεις στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, 7 drones της Τουρκίας πέταξαν στο Αιγαίο και πραγματοποίησαν συνολικά επτά παραβάσεις στο FIR Αθηνών, ενώ δύο από αυτά προχώρησαν και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 22η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 7 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 7

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
105
96
88
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός» έλεγε η 56χρονη σε νοσηλεύτρια την ώρα της πλασμαφαίρεσης του Μαζωνάκη
Η 56χρονη γιατρός επέμενε να κάνει πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή αμέσως μετά την υδροθεραπεία - Τηλεφώνησαν σε αναισθησιολόγο, τους έδινε οδηγίες για τον απινιδωτή μέσω ανοιχτής ακρόασης
Η 56χρονη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη που κατηγορείται για τον θάνατό του
«ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 26»: Διεξάγεται η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων με τη συμμετοχή των Δομών Παλλαϊκής Άμυνας
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης επισκέφθηκε την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) και το Αρχηγείο Στόλου, στο πλαίσιο της αρχικής ενημέρωσης
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης
Newsit logo
Newsit logo