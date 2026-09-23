Τουρκικά drones παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο – Επτά παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Για ακόμη μία ημέρα, η Τουρκία έστειλε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Αιγαίο, όπου καταγράφηκαν παραβάσεις στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, 7 drones της Τουρκίας πέταξαν στο Αιγαίο και πραγματοποίησαν συνολικά επτά παραβάσεις στο FIR Αθηνών, ενώ δύο από αυτά προχώρησαν και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.
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Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 22η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –
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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 7 UAV
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 7
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 7
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –
ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Πηγή: OnAlert.gr