Ελλάδα

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο
Πυροσβεστική
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Ψαρών στο ύψος της Αριστείδου στο Χαλάνδρι.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας στο Χαλανδρι επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

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