Φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Ψαρών στο ύψος της Αριστείδου στο Χαλάνδρι.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας στο Χαλανδρι επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στο Χαλάνδρι Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 23, 2026

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.