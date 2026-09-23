Γιώργος Μαζωνάκη: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός» έλεγε η 56χρονη σε νοσηλεύτρια την ώρα της πλασμαφαίρεσης

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τα νέα στοιχεία που αφορούν τους κατηγορούμενους γιατρούς να προκαλούν σοκ.

Έταζαν θεραπείες για σοβαρές ασθένειες, είχαν μηχανήματα χωρίς άδειες στα ιατρεία τους και χρέωναν με υπέρογκα ποσά τους πελάτες τους για διαδικασίες που δεν έπρεπε να υποβληθούν. Ο λόγος για τους γιατρούς που πλέον κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Πέρα από τις δεκάδες καταγγελίες σε βάρος τους, που έγιναν μετά την είδηση θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς κάθε στοιχείο που σχετίζεται με το ζευγάρι των γιατρών.

Μία νέα αποκάλυψη, που έφερε στο φως το Live News, έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά στοιχείων που αποτελούν κομμάτια ενός παζλ τα οποία προσπαθούν να ενώσουν οι αρχές για να λυθεί το «μυστήριο» γύρω από τον θάνατο του ερμηνευτεί, που συγκλόνισε το πανελλήνιο στις 9 Σεπτεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό, μέσω μηνυμάτων η 56χρονη γιατρός και ο υπνοθεραπευτής που είχε επίσης ραντεβού με τον τραγουδιστή, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, προσπαθούσαν να τον πείσουν να υποβληθεί πρώτα σε πλασμαφαίρεση και στη συνέχεια σε υπνωτισμό την ίδια μέρα. Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης δίσταζε, καθώς είχε κάνει υδροθεραπεία στην κλινική του Κολωνακίου μόλις μία μέρα πριν και δεν αισθανόταν καλά.

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Τελικά, οι δύο συνεργάτες κατάφεραν να φέρουν στην οδό Καρνεάδου τον τραγουδιστή, όπου η γιατρός του χορήγησε μέθη και ξεκίνησε την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα, σύμφωνα με το Live News η 56χρονη ήθελε να υποβάλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη στην διαδικασία την ίδια μέρα με την υδροθεραπεία, μία μέρα πριν εκείνος πεθάνει, δηλαδή την Τρίτη.

Αυτό όμως, σύμφωνα με γιατρούς είναι απαγορευτικό. Η υδροθεραπεία είναι μία σοβαρή διαδικασία καθαρισμού του εντέρου και απαιτεί τουλάχιστον 48 με 72 ώρες αποθεραπεία μέχρι ο ίδιος οργανισμός να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, καθώς μπορούν να προκληθούν προβλήματα, όπως υπόταση. Φαίνεται βέβαια πως αυτό δεν πτόησε την 56χρονη γιατρό, καθώς επέμενε οι δύο διαδικασίες να γίνουν μέσα στο ίδιο 24ωρο.

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία μίας εργαζόμενης νοσηλεύτριας του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, η οποία προειδοποίησε την γιατρό να μην κάνει την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή τόσο σύντομα, με την 56χρονη να απαντά: «Δεν θα μου πεις εσύ! Εγώ είμαι η γιατρός, εγώ ξέρω».

Η πέμπτη εργαζόμενη

Ένα νέο πρόσωπο έρχεται να παίξει κομβικό ρόλο στις εξελίξεις της υπόθεσης. Πρόκειται για την πέμπτη εργαζόμενη της κλινικής στην οδό Καρνεάδου, η οποία μέχρι στιγμής δεν κληθεί για κατάθεση.

Οι άλλες τέσσερις υπάλληλοι έχουν υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν μέσα στο ιατρείο και μάλιστα έσπευσε να καθαρίσει μαζί με άλλες τρεις το δωμάτιο θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το περιστατικό.

Η γυναίκα αυτή έχει πει ότι περιμένει κλήση από τις αρχές για να καταθέσει, ενώ σύμφωνα με το Live News, στο περιβάλλον της έχει πει τι πραγματικά έχει συμβεί μέσα στο ιατρείο με το Γιώργο Μαζωνάκη.

Η γυναίκα αυτή πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο και ήταν μέσα στο δωμάτιο θεραπείας την ώρα που έκανε ο καλλιτέχνης την πλασμαφαίρεση.

Κάποια στιγμή είδε ένα τίναγμα στο δεξί του χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και είπε στη γιατρό: «Δεν τον βλέπω καλά, να σταματήσουμε». Τότε, η γιατρός της απάντησε: «Δε θα μου πεις εσύ. Εγώ είμαι γιατρός».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Live News, πριν το τελευταίο κρίσιμο τηλεφώνημα των γιατρών σε αναισθησιολόγο, είχαν γίνει άλλες 2 κλήσεις στον ίδιο προκειμένου να ρωτήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν απινιδωτή. Σοκ προκαλέι το δεύτερο τηλεφώνημα, καθώς οι γιατροί ξανά κάλεσαν τον αναισθησιολόγο, τον έβαλαν σε ανοιχτή ακρόαση για να τους δώσει οδηγίες για το πώς να κάνουν απινίδωση στον τραγουδιστή.