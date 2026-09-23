Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Αποκαλυπτικές εικόνες από κύκλωμα λαθρεμπορίου καπνού ναργιλέ

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι για το σύνολο των καπνικών προϊόντων του κυκλώματος φτάνουν τα 220.000 ευρώ
ΑΑΔΕ: Αποκαλυπτικές εικόνες από κύκλωμα λαθρεμπορίου καπνού ναργιλέ
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Οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ, γνωστή ως ΔΕΟΣ, ερεύνησαν και κατάσχεσαν πέντε ύποπτα δέματα σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ταχυμεταφορών. Τα δέματα περιείχαν 504 συσκευασίες καπνού ναργιλέ, συνολικού βάρους 63 κιλών και προορίζονταν για αποστολή στο εξωτερικό.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ταυτοποίησαν τον αποστολέα, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση καφετέριας με χρήση ναργιλέ.
Σε έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου, κατασχέθηκαν μετρητά 7.000 ευρώ, ενώ σε διπλανή αποθήκη κατασχέθηκαν 4.012 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 750 κιλών.

Παράλληλα, στην καφετέρια κατασχέθηκαν 1.750 ευρώ, καθώς και 78 δοχεία με καπνό ναργιλέ, συνολικού βάρους 13 κιλών.

Οι ελεγκτές ερεύνησαν και τα πληροφοριακά συστήματα της μεταφορικής εταιρείας και βρήκαν ότι ο κατηγορούμενος είχε κάνει 7 αποστολές σε προγενέστερο χρόνο, δηλώνοντας στη μεταφορική εταιρεία ότι το περιεχόμενο των δεμάτων ήταν λιβάνι — όπως ακριβώς και στις αποστολές, που κατασχέθηκαν.

Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε ότι και οι προηγούμενες αποστολές περιείχαν καπνικά προϊόντα ναργιλέ.
Συνολικά, κατασχέθηκαν 826 κιλά καπνικών προϊόντων ναργιλέ και χρηματικά ποσά 8.750 ευρώ, ενώ διαπιστώθηκε ότι επιπλέον ποσότητα 87,1 κιλών είχε διαφύγει της κατάσχεσης.

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι για το σύνολο των καπνικών προϊόντων φτάνουν τα 220.000 ευρώ. Ο διακινητής του λαθραίου καπνού για ναργιλέ οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

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