Λιμενικό: Χειροπέδες σε 4 μέλη διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών – Οι 5 τόνοι κοκαΐνης σε ιχθυάλευρα και η χαρτογράφηση της δράσης τους

Το Λιμενικό Σώμα κατάφερε να πλήξει διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, αποκαλύπτοντας τη διασύνδεση Ελλάδας και Λατινικής Αμερικής σε υπόθεση με τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα και πολυετή έρευνα.

Στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών, φερόμενων ως μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Αλεξανδρούπολης, με τη συνδρομή των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Αλεξανδρούπολης, καθώς και της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Σώματος.

Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν πολύμηνων ερευνών και εκτέλεσης ενταλμάτων που εκδόθηκαν από την ανακρίτρια του Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιώς, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για σύσταση και δράση εγκληματικής οργάνωσης. Οι συλληφθέντες είναι άνδρες ηλικίας από 52 έως 59 ετών.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2023, όταν, μετά από πληροφορίες της Υπηρεσίας Homeland Security Investigations της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.040 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ.

Η ναρκωτική ουσία είχε αναμειχθεί σε μορφή σκόνης με νόμιμο φορτίο ιχθυάλευρων, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης ζητήθηκε αμοιβαία δικαστική συνδρομή για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος και τον ρόλο της παραλήπτριας εταιρείας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ανάκτηση της κοκαΐνης θα απαιτούσε εξειδικευμένες χημικές γνώσεις, στοιχείο που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης του κυκλώματος.

Το προσδοκώμενο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.