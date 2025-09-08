Ελλάδα

Λήμνος: Εγκατέλειψαν σκύλους στο καταφύγιο ζώων – «Τα πέταξαν σα να ήταν σακούλες σκουπιδιών»

Βίντεο κατέγραψε την εγκατάλειψη των σκύλων
Σκύλοι

Ένα περιστατικό που προβληματίζει βαθιά σχετικά με την συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων προς τα ζώα καταγράφηκε στη Λήμνο, όταν εγκατέλειψαν σκύλους στο καταφύγιο του νησιού με έναν αποκαρδιωτικό τρόπο.

Το σοκαριστικό περιστατικό βάναυσης εγκατάλειψης σκύλων κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου Λήμνου και δόθηκε στη δημοσιότητα από το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές».

Στο βίντεο ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου φαίνεται αγροτικό όχημα να πλησιάζει την είσοδο του χώρου και οι επιβαίνοντες να παρατούν τρεις σκύλους μέσα από την περίφραξη, «σαν σακούλες σκουπιδιών», αναφέρει μεταξύ άλλων η δημοσίευση.

Οι εικόνες προκαλούν οργή και αποτροπιασμό, με το Φιλοζωικό Σωματείο της Λήμνου να τονίζει ότι «θα προχωρήσει στα δέοντα».

 

Το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές» ανέφερε: «Τρία ζώα πετάχτηκαν μέσα στο καταφύγιο.

Πετάχτηκαν σαν σακούλες σκουπιδιών μέσα από την περίφραξη του προσωρινού χώρου φύλαξης αδέσποτων του Δήμου τρεις σκύλοι.

️Για κακή τους τύχη, οι δράστες πιάστηκαν στην κάμερα και φυσικά το Σωματείο μας θα προχωρήσει στα δέοντα».

Ελλάδα
