Λήμνος: Στο έλεος της κακοκαιρίας το νησί – Μεγάλες πλημμύρες από τη σφοδρή βροχόπτωση, ήχησε το 112

Η στάθμη του νερού αυξήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς
Πλημμύρες στη Λήμνο από την κακοκαιρία
Πλημμύρες στη Λήμνο από την κακοκαιρία

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Λήμνος με τους δρόμους από την έντονη βροχόπτωση να μετατρέπονται σε χειμάρρους με το 112 να καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Σημαντικές ζημιές και προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Λήμνο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα, αλλά και στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου, στο ύψος των ΚΤΕΛ, όπου ο χείμαρρος υπερχείλισε και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Η στάθμη του νερού αυξήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα και σε άλλα σημεία της πόλης, με δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Λίγο μετά την εκδήλωση των έντονων φαινομένων ενεργοποιήθηκε το 112, με τις αρχές να συστήνουν στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν περιοχές όπου σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα. 

Κάτοικοι και επαγγελματίες περιέγραψαν εικόνες που θύμιζαν «ποτάμι», ενώ συνεργεία του δήμου βρέθηκαν άμεσα στα πληγέντα σημεία για την άντληση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων.

 

Η πυροσβεστική έχει δεχτεί τουλάχιστον 30 κλήσεις για άντληση υδάτων σε διάφορες περιοχές της Μύρινας.

 

Εκτεταμένα προβλήματα από κατολισθήσεις, καταπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Πελοπόννησο και ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Την ίδια ώρα, σε παράκτιες περιοχές παρατηρείται σημαντική άνοδος της στάθμης της θάλασσας, φαινόμενο που – όπως διευκρινίζεται – δεν συνδέεται με την κλιματική αλλαγή αλλά με τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών.

