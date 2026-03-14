Ληστές απείλησαν με όπλο επιβάτες στο μετρό της Αγίας Μαρίνας, τους έκλεψαν, μπήκαν στο τούνελ και σταμάτησαν την κυκλοφορία

Επεισοδιακή ληστεία εκτυλίχθηκε στο μετρό της Αγίας Μαρίνας πριν λίγες μέρες με τους δύο ληστές να εντοπίζονται και να συλλαμβάνονται από την αστυνομία κατηγορούμενοι για ληστεία και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Οι ληστές, ο 18χρονος Έλληνας και ο 27χρονος αλλοδαπός που δεν είχε άδεια παραμονής, έκλεψαν αλυσίδα με τον ένα να μπαίνει στο τούνελ του Μετρό της Αγίας Μαρίνας γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό έγινε το βράδυ της 11ης Μαρτίου όταν ο 18χρονος και ο 27χρονος ήταν μέσα σε συρμό του Μετρό και επιτέθηκαν σε επιβάτη για να αρπάξουν αλυσίδα από τον λαιμό του.

Ο επιβάτης αντιστάθηκε και στη συνέχεια οι δύο πήγαν στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων όπου με απειλή χρήσης όπλου πήραν αλυσίδα από άλλο άνδρα. Ο 27χρονος βγήκε από τον σταθμό ενώ ο 18χρονος μπήκε στο τούνελ του συρμού με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να ακινητοποιηθεί το τρένο, δημιουργώντας σημαντική παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους και του οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Εξιχνιάστηκε επιπλέον περίπτωση ληστείας που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2025 σε βάρος άντρα, τον οποίο ο 18χρονος τραυμάτισε κατά την αφαίρεση της αλυσίδας λαιμού του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα