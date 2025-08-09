Ελλάδα

Λουτρά Ωραίας Ελένης: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κρεοπωλείο, δείτε φωτογραφίες

Από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος περαστικός - Το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος
Λουτρά Ωραίας Ελένης: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κρεοπωλείο, δείτε φωτογραφίες

Απίστευτη η εικόνα ενός αυτοκινήτου να βρίσκεται σχεδόν ολόκληρο μέσα σε επιχείρηση ενώ γύρω του υπάρχουν μόνο γυαλιά από την γυάλινη τζαμαρία που διέλυσε για να «εισβάλει» στον χώρο. Το απίστευτο περιστατικό έγινε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορινθίας

Το ατύχημα έγινε το πρωί του Σαββάτου (09.08.2025) στην όμορφη περιοχή της Κορινθίας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να σπάσει την τζαμαρία και να «καρφωθεί» μέσα σε κρεοπωλείο της περιοχής. Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο οδηγός είναι κάτοικος των Λουτρών Ωραίας Ελένης.

Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανένας περαστικός και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου να διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Πληροφορίες από korinthostv.gr.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φωτιά στην Κερατέα: Η φρίκη της πύρινης λαίλαπας μέσα σε φωτογραφίες – Σπίτια και όνειρα έγιναν στάχτη μέσα σε μια στιγμή
Τα εναέρια μέσα συνέχιζαν τις ρίψεις νερού αφού έπεσε ο ήλιος - Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον εφιάλτη που έζησαν οι κάτοικοι της ΝΑ Αττικής
Άνδρας 10
Μάχη για τη ζωή του δίνει το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι στα Χανιά – Αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες του ατυχήματος
Πληροφορίες πως το μπαλκόνι του σπιτιού δεν διέθετε προστατευτικά κάγκελα - Με κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα συνέχει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ το μικρό παιδί
Μωρό
Newsit logo
Newsit logo