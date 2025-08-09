Λουτρά Ωραίας Ελένης: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κρεοπωλείο, δείτε φωτογραφίες

Απίστευτη η εικόνα ενός αυτοκινήτου να βρίσκεται σχεδόν ολόκληρο μέσα σε επιχείρηση ενώ γύρω του υπάρχουν μόνο γυαλιά από την γυάλινη τζαμαρία που διέλυσε για να «εισβάλει» στον χώρο. Το απίστευτο περιστατικό έγινε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορινθίας

Το ατύχημα έγινε το πρωί του Σαββάτου (09.08.2025) στην όμορφη περιοχή της Κορινθίας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να σπάσει την τζαμαρία και να «καρφωθεί» μέσα σε κρεοπωλείο της περιοχής. Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο οδηγός είναι κάτοικος των Λουτρών Ωραίας Ελένης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανένας περαστικός και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου να διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Πληροφορίες από korinthostv.gr.