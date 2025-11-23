Ελλάδα

Λουτράκι: Αιματηρή συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Ο νεαρός τραυματίστηκε στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου, χωρία να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα (23/11/2025) έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Λουτράκι, αφού δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια με κάποιους να χρησιμοποιούν και μαχαίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.gr, περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα σημειώθηκε η συμπλοκή μεταξύ παρεών νεαρών που διασκέδαζαν στο νυχτερινό κέντρο στο Λουτράκι. Στη διαμάχη συμμετείχαν έξι άτομα και χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια.

Ένας νεαρός τραυματίστηκε στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ευτυχώς, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με περιπολικά και άνδρες του ΑΤ Λουτρακίου να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν οι συνθήκες του επεισοδίου και να δώσουν καταθέσεις οι εμπλεκόμενοι.Την υπόθεση διερευνά πλέον το Τμήμα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Κορινθίας

