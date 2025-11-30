Λούτσα: Είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο ο 29χρονος που θέρισε τον 24χρονο και τραυμάτισε 3 γυναίκες – Βίντεο από τη φονική παράσυρση

Με «παρελθόν» είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα όπου έχασε τη ζωή του ένας 24χρονος, ενώ έχουν τραυματιστεί τρεις γυναίκες.

Ο δράστης του φρικτού τροχαίου στη Λούτσα είχε πρωταγωνιστήσει και στο παρελθόν σε ανάλογο περιστατικό. Συγκεκριμένα το 2020 είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα και κάποια άτομα είχαν τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 29χρονος οδηγός που τραυματίστηκε συνελήφθη από τους αστυνομικούς και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ φρουρούμενος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρώτο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, ήταν αρνητικό. Οι γιατροί, ωστόσο, του πήραν και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Κατά το παρελθόν μάλιστα είχε απασχολήσει τις αρχές για ναρκωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών.

Οι πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι ο 29χρονος έχει τραυματιστεί ελαφρά και πήρε εξιτήριο για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του είχε έρθει στην Ελλάδα από το Βέλγιο για την ορκωμοσία της 21χρονης κοπέλας του, που επίσης έχει τραυματιστεί.

Σε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή του τροχαίου καταγράφεται καρέ καρέ η τρελή πορεία του αυτοκινήτου το οποίο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ αφαιρώντας τη ζωή του 24χρονου. Η ταχύτητα του Ι.Χ. δεν δικαιολογείται στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς το όριο ταχύτητας είναι τα 30 χιλιόμετρα.

Στο βίντεο διακρίνεται σε δυο φάσεις η πορεία του μπλε αυτοκινήτου. Αρχικά φαίνεται να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να βγαίνει από τον δρόμο. Στην συνέχεια του βίντεο φαίνονται τέσσερα άτομα να κατεβάζουν πράγματα από το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που είναι παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου.

Το μπλε αυτοκίνητο πέφτει με σφοδρότητα πάνω στους πεζούς. Από την παράσυρση ο 24χρονος χάνει ακαριαία τη ζωή του, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίζονται.

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα το μπλε αυτοκίνητο είχε παρασύρει ένα σταθευμένο όχημα χωρίς ευτυχώς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός.

Το όχημα του 29χρονου μετά την τρελή πορεία σφηνώθηκε σε μια αυλή και ακινητοποιήθηκε.

Σε άλλο βίντεο που έρχεται στο φως διακρίνεται η στιγμή που ο οδηγός βγαίνει από το μπλε αυτοκίνητο και συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. Την ίδα ώρα φτάνει και το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες και τον νεκρό.

Ο 24χρονος που έχασε την ζωή του είχε επιστρέψει από το Βέλγιο όπου και εργαζόταν για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του την προσεχή Δευτέρα, καθώς πήρε πτυχίο.

Το φρικτό τροχαίο έγινε μπροστά στα μάτια της μητέρας του 24χρονου, ενώ έχει τραυματιστεί και η κοπέλα που αύριο θα ορκιζόνταν. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η γιαγιά του, που μόλις άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο από το τροχαίο που έγινε κάτω από το σπίτι της βγήκε έξω και είδε νεκρό τον εγγονό της, έχει χάσει δύο παιδιά. Τραυματίες είναι μια 22χρονη, μια 57χρονη και μια 21χρονη που μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.

Από το τροχαίο δυστύχημα παραμένει στο ΚΑΤ η 21χρονη με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου αποχωρήσαν με ελαφρά τραύματα.