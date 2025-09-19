Λούτσα: «Ξυπνήσαμε και είδαμε αίματα παντού» λέει ο γείτονας του 65χρονου που μαχαιρώθηκε στο πόδι

Μια περίεργη υπόθεση εξετάζουν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, με έναν 64χρονο άνδρα μεταφέρθηκε με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι σε φαρμακείο της Λούτσας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο 64χρονος αλβανικής καταγωγής ο τραυματισμός του προήλθε κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι του στη Λούτσα, ώστοσο τα λεγόμενα του εξετάζονται με προσοχή από τους άνδρας της ΕΛ. ΑΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αιματηρό περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε μέσα στο διαμέρισμά του, στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Λούτσας. Ο 65χρονος είτε μόνος του είτε με τη συμβολή άλλων ατόμων κατέβηκε τα σκαλιά αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, μέχρι που έφτασε στην είσοδο.

Εκεί, όταν βγήκε έξω στον δρόμο, τον εντόπισαν δύο περαστικοί, οι οποίοι τον μετέφεραν άμεσα σε κοντινό φαρμακείο. Από εκεί τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.

«Ξυπνήσαμε και είδαμε τα αίματα παντού», λέει στο newsit.gr γείτονας του 65χρονου και συνεχίζοντας προσθέτει: «Δεν ακούστηκε τίποτα, ούτε βοήθεια ζήτησε. Από τον δεύτερο όροφο μέχρι το ισόγειο υπήρχαν παντού αίματα».

Ο τραυματίας, σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ληστείας.

Η Αστυνομία εξετάζει την εκδοχή αυτή, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλείσει ακόμη κανένα ενδεχόμενο.