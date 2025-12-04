Λούτσα: Προφυλακίστηκε o 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο»

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 29χρονος οδηγός που σκόρπισε τον θάνατο στο τροχαίο στη Λούτσα τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου (29.11.25). Έπειτα από σχετικά σύντομη απολογία, με ομόφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία επήλθε ο θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα ζήτησε συγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο.

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος», φέρεται να είπε και απεδωσε ευθύνη και σε άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο θέλησε να αποφύγει, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να χάσει τον έλεγχο του δικού του οχήματος.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων, βάζοντας στο «κάδρο» και δεύτερο οδηγό ως υπαίτιο για το σοκαριστικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος ζήτησε από την ανακρίτρια συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη, για τα αίτια δυστυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι στη διενεργηθείσα τοξικολογική εξέταση, βρέθηκε να έχει καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ από την επιτρεπόμενη αλλά και κοκαΐνη.

Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21χρονη σύντροφος του θύματος.