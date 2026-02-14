Λούτσα: Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο από το τροχαίο λίγο πριν τη σύγκρουση του αυτοκινήτου

Συγκλονισμένη είναι η Λούτσα από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο, με δύο συνομήλικούς του που είναι τραυματίες να βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο και τον έναν μάλιστα να είναι και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Οι 15χρονοι, φαίνεται να πήραν το αμάξι των γονιών του ενός που οδηγούσε και λίγο αργότερα να έκαναν μια τρελή πορεία που έμελλε να είναι και η τελευταία βόλτα για έναν από αυτούς. Το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του στη λεωφόρο Δημοκρατίας στη Λούτσα με αποτέλεσμα να καρφωθεί σε δέντρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο συνομήλικοι φίλοι του νεκρού αγοριού νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου.

Βίντεο έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή του τροχαίου, με ένα ακόμη βίντεο που φέρνει το MEGA στη δημοσιότητα να καταγράφει το ηχητικό ντοκουμέντο, με το φρενάρισμα του αυτοκινήτου πριν τη σύγκρουση να είναι ανατριχιαστική.

Στο βίντεο ακούγονται οι ελιγμοί του στο οδόστρωμα. Το αμάξι φαίνεται πως χτύπησε σε πεζοδρόμιο, ο έλεγχος χάθηκε και ακολούθησε η μοιραία πρόσκρουση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι έκανα μαμά», φώναζε ο 15χρονος οδηγός

«Τώρα έχει πάθει σοκ. Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα. Τι κάναμε μαμά. Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε ‘’πάρε το κλειδί και το αμάξι, μην πεις τίποτα στους γονείς και έλα να κάνουμε βόλτα’’. Γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθανε μαζί στο σπίτι πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι», λέει η μητέρα του οδηγού.

«Είναι σε σοκ. Δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο, έχει τρόμο. Σκέφτεται γιατί έτσι, γιατί αλλιώς», προσθέτει ο πατέρας του.

«Ο οδηγός φώναζε τι σου έκανα φίλε μου; Τι σου έκανα φίλε μου; Γιατί τον έβλεπε… Δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο από αυτό που έγινε, δυστυχώς», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Το σημείο όπου συνέβη η τραγωδία έχει μετατραπεί σε τόπο μνήμης, όπου συμμαθητές, φίλοι και κάτοικοι αφήνουν λουλούδια για να τιμήσουν τον 15χρονο που χάθηκε τόσο άδικα.