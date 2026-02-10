Μαγνησία: Στους δρόμους ξανά αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς – Δίνουν ραντεβού στο Σύνταγμα

Κλιμακώνουν την πίεση προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία οι αγρότες της Μαγνησίας, που βγήκαν ξανά στον δρόμο, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν χωρίς υποχώρηση μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους.

Στην πύλη του λιμανιού του Βόλου αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς από όλη τη Μαγνησία πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία, παρατάσσοντας τέσσερα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Με την σημερινή παρουσία τους, επιδίωξαν να μεταφέρουν το μήνυμα ότι ο πρωτογενής τομέας «στενάζει» από το κόστος και την αβεβαιότητα και ότι, παρά τις πρόσφατες επαφές, θεωρούν πως δεν υπήρξε ουσιαστική απάντηση.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100%.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν, αλλά δεν καλύφθηκαν στις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον πρωθυπουργό, γι’ αυτό και επιλέγουν να κρατήσουν ανοιχτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Η σημερινή δράση λειτουργεί ως προετοιμασία για τη νέα πανελλαδική κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα, στην Αθήνα.

Από τη Μαγνησία, μέχρι στιγμής, έχει δηλωθεί συμμετοχή περίπου 200 αγροτών για μετάβαση με λεωφορεία.