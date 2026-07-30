Φωτιά στο Ρέθυμνο: Συγκλονίζει ο ψαράς που απεγκλώβισε 30 ανθρώπους – «Ακούγονταν εκρήξεις»

Ηρωική ήταν η κίνηση ενός ψαρά από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης, η οποία απειλείται εδώ και ένα 24ωρο από την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο νότιο Ρέθυμνο. Ο Νίκος Ματθαιάκης, κατάφερε να απεγκλωβίσει δεκάδες ανθρώπους από την παραλία του Αγίου Παύλου με το μικρό του καΐκι.

Μαίνεται η φωτιά στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Η πυρκαγιά απειλεί οικισμούς ενώ έχουν σταλεί απανωτά μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις περιοχών. Το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 9 και τα 10 μποφόρ στην περιοχή.

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Από χτες οι ριπές των ανέμων ξεπερνούν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου, είχαν εγκλωβιστεί δεκάδες πολίτες και τουρίστες, αφού οι φλόγες είχαν περικυκλώσει την παραλία, καίγοντας την βλάστηση γύρω. Ο Νίκος Ματθαιάκης που είναι γνωστός ψαράς της περιοχής, δέχτηκε τηλεφώνημα από το Λιμεναρχείο και δεν δίστασε να βοηθήσει στο δύσκολο έργο απεγκλωβισμού.

«Κάναμε και εμείς το καθήκον μας… Κλήθηκα από το Λιμεναρχείο κατά τις 4 το μεσημέρι να είμαι stand by. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγα με το αλιευτικό μου εκεί πέρα, τον “Άγιο Σπυρίδωνα”», είπε μιλώντας στο Cretalive.gr.

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Το τοπίο ήταν απόκοσμο, μια πραγματική επίγεια κόλαση. Η φωτιά είχε κυκλώσει την περιοχή, οι φλόγες τύλιγαν την ταβέρνα και τα τουριστικά καταλύματα, οι καλαμωτές καίγονταν, οι σπίθες έφταναν μέχρι το καΐκι, ενώ οι εκρήξεις από τις φιάλες υγραερίου έκαναν το ήδη εφιαλτικό σκηνικό ακόμη πιο τρομακτικό.

Την ίδια ώρα, η φουρτουνιασμένη θάλασσα χτυπούσε αλύπητα τα σκάφη και περίπου τριάντα άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία, χωρίς διέξοδο. «Ήταν αποπνικτικά από θέμα φωτιάς και καπνού αλλά και οι άνεμοι ήταν τυφώνας. Φανταστείτε ότι κατέγραψαν μέχρι 160 χιλιόμετρα ριπή αέρα», περιέγραψε.

Ο Νίκος Ματθαιάκης κατάφερε τελικά να προσεγγίσει την ακτή, έχοντας μαζί του έναν λιμενικό. «Ήταν στη γωνία του Αγίου Παύλου είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Από πάνω καιγόταν η ταβέρνα και τα καταλύματα. Έσκασαν και κάποιες φιάλες. Ακούγαμε τα “μπαμ”. Πλησίασα με το καϊκάκι. Είμαι κατεχιάρης της περιοχής. Προσέγγισα με μεγάλη δυσκολία. Καθόλου εύκολο».

Το μικρό αλιευτικό δεν μπορούσε να μεταφέρει όλους τους εγκλωβισμένους, ωστόσο ο ψαράς έκανε διαδοχικά δρομολόγια, αψηφώντας τον κίνδυνο. «Ήταν κάπου 30 άτομα εκεί μαζεμένοι. Ήταν και κάποιοι ηλικιωμένοι. Δεν μπορούσαν εύκολα να ανέβουν στο καΐκι. Η κακοκαιρία ήταν φοβερή. Τρεις φορές πήρα ανθρώπους γιατί το καΐκι μου είναι μικρό», είπε στη συνέχεια.

Η επιχείρηση διάσωσηςήταν επιτυχής και οι εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν αρχικά με τον «Άγιο Σπυρίδωνα» και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, στο φουσκωτό 1005 και στο περιπολικό ΠΛΣ 624, τα πληρώματα των οποίων, παρά τα τεράστια κύματα και τις ακραίες συνθήκες, ολοκλήρωσαν με ασφάλεια τη μεταφορά τους.

«Κάνω τον ψαρά από τότε που γεννήθηκα… Και ο πατέρας μου ψαράς. Έχουμε ζήσει φωτιές αλλά αυτό το δράμα, να είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην παραλία, το έζησα πρώτη φορά. Και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Είναι ψυχοπλακωτικό να βλέπεις τον άλλον να αγωνιά να σωθεί, να καίγεται η περιουσία του, οι φιάλες να “σκάνε”. Είχαν αρπάξει φωτιά οι καλαμωτές στα καταλύματα και έπεφταν στο καΐκι σπίθες. Τις σβήσαμε με τη μάνικα. Μπορούσαμε να πάθουμε ζημιά και εμείς, να πάρουμε φωτιά…», είπε ο Νίκος Ματθαιάκης.