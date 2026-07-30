«Βροχή» οι καταγγελίες για ελλείψεις πυροπροστασίας σε σχολεία του Κερατσινίου – Πρόστιμα και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι

Σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα πυροπροστασίας πολλών σχολικών και άλλων δημοτικών κτιρίων στο δήμο Κερατσινίου καταγγέλλουν κάτοικοι, με αποτέλεσμα στην υπόθεση να παρέμβει εισαγγελέας.

Για την ασφάλεια μαθητών και εργαζομένων, ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών ζήτησε από κλιμάκια της Πυροσβεστικής να κάνουν αιφνιδιαστικούς ελέγχους και αυτοψίες σε δημόσια κτίρια.

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Από τους ελέγχους βεβαιώθηκε πρόστιμο 7.171 ευρώ για απουσία βασικών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στο 1ο Δημοτικό σχολείο και στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο, ενώ στο δημαρχείο της πόλης εντοπίστηκαν παραβάσεις που έφεραν την επιβολή προστίμου ύψους 41.250 ευρώ.

Ανάμεσα στα άλλα εντοπίστηκαν:

Απουσία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Απουσία τοποθέτησης υδροδοτικού δικτύου

Απουσία τοποθέτησης χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς

Μη ύπαρξη σχεδίου κάτοψης και τεχνικών περιγραφών

Απουσία αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης κ.α..

Ανάμεσα στα δημοτικά κτίρια όπου έχουν εντοπιστεί ελείψεις είναι και το Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης», με γονείς και κατοίκους του Κερατσινίου να ζητούν αποκατάσταση των ελλείψεων και ελέγχους.