Μανώλης Μαυρομμάτης: Δεν θα βγω άμεσα από την κλινική, οικογένεια δεν υπάρχει για μένα

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, που το τελευταίο διάστημα βελτιώνεται διαρκώς. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, δεν πρόκειται να πάρει εξιτήριο από την κλινική που νοσηλεύεται, το επόμενο διάστημα. Όλες οι εξετάσεις του πάντως, δείχνουν πως ο οργανισμός του, λειτουργεί όλο και καλύτερα.

Στις δηλώσεις του, ο Μανώλης Μαυρομμάτης αναφέρθηκε στην απώλεια της συζύγου του και συγκίνησε περιγράφοντας το πώς αισθάνεται μετά τον χαμό της. Όπως είπε ο γνωστός δημοσιογράφος, δεν υπάρχει οικογένεια για εκείνον. Ο γιος του εργάζεται στο Λονδίνο και ο αθλητικογράφος έχασε το μεγάλο του στήριγμα, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι που έμεναν.

«Βελτιώθηκε η κατάστασή μου σύμφωνα με τους γιατρούς, και τώρα πλέον μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης για να δούμε πώς και πότε μπορώ να βγω από την κλινική. Δεν θα βγω άμεσα. Ψυχολογικά είμαι βελτιωμένος και οι γιατροί μου λένε ότι πάω καλά. Οι τελευταίες εξετάσεις λένε ότι λειτουργούν όλα κανονικά. Επομένως σε αυτό το κομμάτι οι γιατροί είναι αισιόδοξοι.

Οικογένεια δεν υπάρχει. Έχασα τη γυναίκα μου. Ο γιος μου είναι στο Λονδίνο γιατί δουλεύει εκεί, άρα μόνο στο τηλέφωνο μιλάμε. Υπάρχει δύναμη ζωής. Όλο αυτό το διάστημα, οι επισκέψεις που δέχομαι ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και είναι μεγάλη η ψυχική μου ικανοποίηση ότι δε με έχει ξεχάσει ούτε ο κόσμος, ούτε οι φίλοι και συνάδελφοι» ανέφερε αρχικά ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

Και πρόσθεσε, «Ήταν το χτύπημα το ένα πίσω από το άλλο. Το σπίτι μου κάηκε, και έχασα τη γυναίκα μου, το σπουδαιότερο, σε αυτή την ιστορία. Ο ένας όροφος του σπιτιού δεν είναι κατοικίσιμος. Θα πρέπει να γίνει μια έρευνα για να δούμε τι λένε οι οικοδόμοι, αν μπορούμε να το φτιάξουμε. Ψάχνω και μια γυναίκα, τον κατάλληλο άνθρωπο, που θα δουλεύει ή όλο το 24ωρο ή 12ωρα, για να με προσέχει.

Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και η ηθική ικανοποίησή μου είναι ότι δε με έχουν ξεχάσει. Ήταν μια τραγωδία όταν χάνεις τον άνθρωπό σου που ζεις μαζί του 40 χρόνια».

Υπενθυμίζεται πως την ημέρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν χωρίς αισθήσεις. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου ξεκίνησε ένας σκληρός αγώνας για την επιβίωση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Ρένα Βενιέρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης, παρά την ηλικία του και τη σωματική καταπόνηση, στάθηκε όρθιος. Έμεινε διασωληνωμένος για 45 ημέρες στη ΜΕΘ, δίνοντας καθημερινή μάχη για τη ζωή. Στις 9 Απριλίου αποσωληνώθηκε, σηματοδοτώντας την πρώτη του μεγάλη νίκη. Ακολούθησαν μήνες αποκατάστασης, με εντατική φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη.