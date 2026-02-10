Ελλάδα

Μαραθώνια η απολογία του σμήναρχου για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας – Συνεργάζεται με τις αρχές

Ο άνδρας βρίσκεται στο Αεροδικείο με την αολογία του να μην έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 το μεσημέρι
Ο σμήναρχος οδηγείται σε απολογία
Ο σμήναρχος οδηγείται σε απολογία / Eurokinissi

Λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τρίτης 10.02.2026, ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας πέρασε την πόρτα του ανακριτή που

Ο σμήναρχος φέρεται να ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές, δίνοντας όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Οι αρχές βρίσκονται σε καλό σημείο με τις έρευνες για δύο άτομα και εταιρείες που συνεργάζονταν απόστρατοι ως σύμβουλοι στο εξωτερικό. Ο άνδρας έχει ήδη ομολογήσει τις πράξεις του και τώρα μένει να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Όσον αφορά στον χρηματισμό του, ο ίδιος έχει αποκαλύψει ότι έλαβε για τις πράξεις του 30.000 ευρώ, με τις αρχές να θεωρούν ότι το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο και να ελέγχονται καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι αρχές συνεργάζονται και με τις ΗΠΑ, για να βρουν τον κινέζο με το όνομα “Στίβεν” που φαίνεται ότι είναι ο άνδρας που στρατολογούσε τους κατασκόπους, με την ταυτότητα του άνδρα να φέρεται να είναι γνωστή στους αμερικανούς.

 

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών και έκτοτε κρατήθηκε στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα.

