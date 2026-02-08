Ελλάδα

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα – Χειρουργήθηκε στα χέρια

Είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο έχοντας δίπλα της τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Μαρέβα Γκραμπόφσκι
Μαρέβα Γκραμπόφσκι / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σε χειρουργείο υποβλήθηκε η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, μετά από ατύχημα που είχε στην Ιταλία, όπου βρισκόταν με τον πρωθυπουργό για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Το ατύχημα της Μαρέβας Γκραμπόφσκι συνέβη χθες Σάββατο (07.02.2026) στο Μιλάνο στην Ιταλία, το οποίο την οδήγησε σήμερα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η ίδια συνόδευε τον σύζυγό της, Κυριάκο Μητσπτάκη στο Μιλάνο, όπου πραγματοποιούνται οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η Μαρέβα Γκραμπόσφκι χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

Είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο έχοντας δίπλα της τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ελλάδα
