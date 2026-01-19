Μαρί Σαντάλ: Ο λόγος της απουσίας της από την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης

Η Μαρί Σαντάλ απουσιάζει από τη Μητρόπολη Αθηνών καθώς παρέμεινε στις ΗΠΑ. Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες γνώριζε και εκτιμούσε την πριγκίπισσα Ειρήνη, αλλά δεν κατάφερε να βρεθεί στην Αθήνα για την κηδεία της.

Όπως ανέφερε ο Θάνος Βάγιος στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, η απουσία της Μαρί Σαντάλ συνδέεται με θέμα υγείας της μητέρας της, η οποία βρίσκεται στην Αμερική. Ο Παύλος Ντε Γκρες ταξίδεψε στην Αθήνα και σε δηλώσεις που παραχώρησε πριν την κηδεία, ανέφερε πως η αποχαιρέτησε την πριγκίπισσα Ειρήνη, πριν από λίγους μήνες στα γενέθλια της αδερφής της.

Ο ίδιος λόγος, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ήταν εκείνος που κράτησε την Μαρί Σαντάλ μακριά και από το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι, την περασμένη εβδομάδα.

Στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αναμένεται να δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών. Μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ με τη σύζυγό του, Λετίθια, καθώς και οι κόρες τους, η διάδοχος του θρόνου πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία. Από τη βρετανική βασιλική οικογένεια έφτασαν στην Αθήνα ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.

Απών από την κηδεία είναι ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και οι γιατροί του συνέστησαν να μην ταξιδέψει στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι όπου διαμένει.