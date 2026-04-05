Μαρία Καρυστιανού για τη δίκη των Τεμπών: «Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, προφανώς κάτι υπάρχει που τους καίει»

Για τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς και για «χαμένα» βίντεο μίλησε η Μαρία Καρυστιανού στο MEGA την Κυριακή των Βαΐων (05.04.2026). Η μητέρας της αδικοχαμένης Μάρθης άσκησε έντονη κριτική για τη δικαστική διαδικασία, χαρακτηρίζοντας αναίτια και αδικαιολόγητη την αποχή της προέδρου του δικαστηρίου, ενώ έκανε λόγο για «σχέδιο».

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Μεγάλου Καναλιού, «Χαμογέλα και πάλι» και στη Σίσσυ Χρηστίδου, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε με καυστικό τρόπο για όσα εκτυλίσσονται στην εκδίκαση της υπόθεσης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για μένα το μείζον είναι ένα σχόλιο που θέλω να κάνω για τη δίκη για τα χαμένα βίντεο και την αποχή που δήλωσε η δικαστής. Θα πω ότι αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο, έχει πέσει από τα σύννεφα όλος ο νομικός κόσμος γιατί αυτά που συμβαίνουν είναι ανεπίτρεπτα και αδιανόητα, είπε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού και πρόσθεσε:

Όπως έχω ήδη εκφράσει μέσω ποστ, αποχή δεν μπορεί να δηλώσει μια δικαστής επειδή ζορίστηκε, δεν είναι η θέση του δικαστή να λιποθυμά, να λιγοψυχά, να φοβάται. Η θέση της δικαστού είναι να έχει τον απόλυτο έλεγχο της δίκης. Εάν αισθάνθηκε για οποιονδήποτε λόγο προσβεβλημένη από οποιαδήποτε συμπεριφορά δικηγόρου, θα έπρεπε να έχει βάλει τα όρια και να κάνει οποιαδήποτε νομική ενέργεια μπορούσε να κάνει. Να προστατέψει τη δίκη, όχι να δηλώνει αποχή».

Μαρία Καρυστιανού: «Αναίτια και αδικαιολόγητη η αποχή της δικαστού – Υπάρχει σχέδιο»

«Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω για τη δίκη, για τα χαμένα βίντεο και την αποχή που δήλωσε η δικαστής. Θα πω ότι αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο. Φαντάζομαι έχει πέσει από τα σύννεφα όλος ο νομικός κόσμος, διότι αυτά που συμβαίνουν είναι ανεπίτρεπτα και αδιανόητα. Όπως έχω ήδη εκφράσει μέσω ενός ποστ, αποχή δεν μπορεί να δηλώσει μια δικαστής επειδή ζορίστηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι η θέση του δικαστή να λιποθυμά, να λιγοψυχά ή να φοβάται. Η θέση καταρχάς της δικαστού είναι να έχει τον απόλυτο έλεγχο της δίκης της αίθουσας. Εάν αισθάνθηκε για οποιοδήποτε λόγο προσβεβλημένη από την οποιαδήποτε συμπεριφορά κάποιου δικηγόρου, θα έπρεπε να έχει βάλει τα όρια και θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια, εάν αυτό συνεχιζόταν.

Έπρεπε να προστατεύσει τη δίκη και να την ορίσει, όχι να δηλώνει αποχή, η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι μόνο για συγκεκριμένους λόγους και μάλιστα όταν υπάρχει μία προσωπική σχέση με κάποιον από τους παράγοντες της δίκης. Αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορεί ένας δικαστής να δηλώσει αποχή.

Ήρθε προ των ευθυνών της να μας παραδώσει τα βίντεο. Αυτό είναι το θέμα όλο. Ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα βίντεο. Επί ένα μήνα βάζανε χαζές δικαιολογίες ως προσκόμματα για να μην αποκτήσουμε πρόσβαση. Και τελικά έρχεται η δικαστής και δηλώνει αποχή, η οποία είναι τελείως αναίτια και αδικαιολόγητη», είπε στη συνέχεια η Μαρία Καρυστιανού.

Και συνέχισε: «Επομένως, για να καταλάβετε ότι όλο είναι ένα σχέδιο, δείτε και την απόφαση του Συμβουλίου, η οποία μέσα σε κάποιες ώρες αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι σωστή απόφαση. Να μας το αποδείξει νομικά ότι έπρεπε να δηλώσει αποχή η συγκεκριμένη δικαστής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διαφορετικά φαίνεται ότι είναι ένα σχέδιο οργανωμένο προκειμένου και να τινάξουν τη δίκη στον αέρα, να ξεκινήσει όποτε να είναι και θα έχουν τον άπλετο χρόνο να κάνουν ότι θέλουν στα πειστήρια, τα οποία παρανόμως μας έχουν εμποδίσει την πρόσβαση».

«Τα κλάματα τα έβαλε βέβαια όχι επειδή υπήρχε η ένταση στην αίθουσα, γιατί υπήρχε ένταση στην αίθουσα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη. Και εμένα δεν μ’ αρέσει η ένταση, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τον καθένα πώς συμπεριφέρεται. Και ήταν το χέρι της δικαστού να πράξει τα δέοντα για να μην υπάρχει αυτή η ένταση. Λιποθύμησε, όμως, αμέσως μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Ένωσης. Αυτό μην το αφήνουμε στην άκρη. Πριν δεν είχε λιποθυμήσει. Δεν έχω να πω τίποτα με τη συγκεκριμένη δικαστή. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει αρνησιδικία και θα περιμένω να απολογηθεί γι’ αυτό. Δεν έγινε αθώα όλο αυτό, έγινε με σκοπό», πρόσθεσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη – Προφανώς κάτι υπάρχει που τους καίει»

Για τα βίντεο: «Μακάρι να έκανα λάθος και να έβγαινα να ζητήσω συγγνώμη. Δεν έχω ουδεμία εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Ουδεμία. Τουλάχιστον στους δικαστικούς οι οποίοι ασχολούνται με την υπόθεσή μας. Και ειδικά για τα βίντεο. Προφανώς υπάρχει κάτι που τους καίει.

Έτσι τα βίντεο εκείνα έληξαν τις πρώτες ώρες. Άρα βλέπουμε το μπάζωμα. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν πρέπει να δούμε. Το καταλαβαίνετε το μπάζωμα ξέρετε τι σημαίνει; Σημαίνει Αγοραστό, σημαίνει Τριαντόπουλος και πρωθυπουργός. Εγώ δεν φοβάμαι να πω τις λέξεις. Άλλοι θα πρέπει να φοβούνται. Θα πρέπει να φοβούνται αυτοί που έχουν πράξει αυτές τις αδιανόητες πράξεις. Άρα το λέω δημόσια ότι το βίντεο ”έκαιγε” ανθρώπους που οδηγούν πολύ ψηλά και αφορούν στο μπάζωμα».

Για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή: «Λοιπόν, δεν περίμενα και κάτι καλύτερο από τον κύριο Καραμανλή. Είναι ένας πολύ δειλός άνθρωπος, αναξιοπρεπής, δε σέβεται ούτε τον ελληνικό λαό, ούτε τα χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία έχει ξοδέψει προκειμένου να αγοράζει ψήφους. Θεωρεί ότι δικαιούται να στέκεται μέσα σε αυτή την καρέκλα και να πληρώνεται, ενώ το όνομά του είναι στις δικογραφίες και βέβαια στη δικογραφία των Τεμπών που είναι ο ηθικός αυτουργός για τον θάνατο τόσων ανθρώπων. Δεν υπάρχουν λόγια για να χαρακτηρίσουν αυτή την αναξιοπρεπή στάση ενός πολιτικού, ο οποίος θα πρέπει βέβαια ουσιαστικά να έδινε παράδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας στον ελληνικό λαό. Ουδεμία σχέση έχει. Στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών θα είμαστε πανέτοιμοι».