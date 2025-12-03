Μαρία Πολύζου: «Όταν ο πατέρας σου σε κακοποιεί δεν ξέρεις που βαδίζεις, προσευχόμουν στον Θεό να με πάρει κοντά του»

Η πρωταθλήτρια στίβου, Μαρία Πολύζου, που σήμερα είναι διευθύντρια του Μουσείου μαραθωνίου δρόμου και πρέσβειρα του Ελληνικού αθλητισμού, άνοιξε για ακόμα μία φορά την καρδιά της και μίλησε για τις δύσκολες ώρες που βίωσε στο παρελθόν εξαιτίας της σεξουαλική κακοποίησης που υπέστη από τον πατέρα της.

Η Μαρία Πολύζου μίλησε στη Δάφνη Καραβοκύρη και τη διαδικτυακή εκπομπή «LEGIT» του Ratpack, δηλώνοντας ότι δύο φορές αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της, καθώς ζούσε έναν πραγματικό εφιάλτη που ξεκίνησε σε ηλικία 11 ετών.

«Είναι πολύ σκληρό να βάλω έναν άνθρωπο σε ένα σπίτι στο οποίο υπήρχε πολλή κακοποίηση, πολύ ξύλο, τρόμος, φόβος. Ζούσα το σπίτι μου πολύ μαύρο σαν ατμόσφαιρα», παραδέχτηκε.

Παράλληλα, η Μαρία Πολύζου είπε ότι υπήρχε έλλειψη ζεστασιάς και αγάπης στο σπίτι της.

«Στο σπίτι δεν υπήρχε η ζεστασιά που βλέπουμε σε ταινίες και που δίνω στην κόρη μου. Δεν υπήρχαν αγκαλιές, δεν υπήρχαν “μπράβο”, “συγχαρητήρια”. Απεναντίας, θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου, να μου λένε, επειδή είχα μαύρα μακριά μαλλιά και μαύριζα πολύ, “εσύ είσαι γυφτόπουλο, σε πήραμε απ’ τους γύφτους”. Όταν περνούσαν τσιγγάνοι σκεφτόμουν μήπως κάποιος ήταν ο πατέρας μου. Ήταν δύσκολο να σταθώ και να προχωρήσω», είπε.

«Όλοι δέχονταν κακοποίηση, ξύλο, μπουνίδι. Έχω ακούσει τις φωνές και το έχω δει, πραγματικά δεν μπορούν να φύγουν αυτές οι εικόνες από το μυαλό μου. Απλά με τα χρόνια μπορείς να τις θυμάσαι και να μην πονάς. Μαζευόμασταν όλοι σαν τα ποντίκια και εξαφανιζόμασταν. Όποιος έπεφτε μπροστά του, μετά οι άλλοι μαζευόμασταν», ανάφερε στη συνέχεια για την κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι της.

«Μετά ήταν σκοτάδι. Χάνεις τον κόσμο απ’ τα μάτια σου. Όταν ο ίδιος ο πατέρας σου σε κακοποιεί δεν ξέρεις πού βαδίζεις πια. Η πρώτη φορά δεν περιγράφεται, δεν αναλύεται και δεν χρειάζεται. Σημασία έχει τι παθαίνει ένα παιδί», εξομολογήθηκε για τις στιγμές μετά τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της.

«Η δική μου διέξοδος ήταν η προσευχή, προσευχόμουν στον Θεό να με πάρει κοντά του, δεν είχε νόημα η ζωή μου. Δεν υπήρχαν χρώματα, δεν έβλεπα τα πουλιά να πετάνε. Ήταν λες κι όλα ήταν σκοτωμένα γύρω μου. Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου. Η μία ήταν κοντά στα 12 και η άλλη στα 14. Στον τέταρτο όροφο μένεις, δεν είναι και δύσκολο», πρόσθεσε, ανοίγοντας την ψυχή της.

Παράλληλα, η Μαρία Πολύζου μίλησε και για τη μητέρα της, αναφέροντας:

«Δεν το είχα πει στη μητέρα μου. Πιστεύω πως το ήξερε. Εννοείται ότι ήταν συνένοχος. Εμένα αν ακουμπήσουν μια τρίχα από την κόρη μου θα “καθάριζα” οποιονδήποτε. Δύσκολα μιλάς. Πρώτον ντρέπεσαι πολύ και δεν ξέρεις γιατί. Πιστεύεις ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας», δήλωσε σε σχετική ερώτηση.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Πολύζου μιλάει για τα όσα βίωσε στην παιδική της ηλικία, καθώς έχει δηλώσει και στο παρελθόν ότι έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της.