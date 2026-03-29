Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Από νωρίς θα τεθεί η σορός της σε λαϊκό προσκύνημα - Η επιθυμία της οικογένειας
Μαρινέλλα
Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της Μαρινέλλας, της σπουδαίας τραγουδίστριας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. 

Η Μαρινέλλα, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28.03.2026, στο σπίτι της μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024. 

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες ανθρώπων που τη θαύμαζαν θα έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη σταρ του ελληνικού πενταγράμμου την Τρίτη 31.03.2026, στην Μητρόπολη Αθηνών με τη σορό τις να τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί. 

Η σορός της θα βρίσκεται (8.00 με 13:00) σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γοργοεπηκόου και Αγίου Ελευθερίου, ενώ θα ακολουθήσει στις 14:00 η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη ΑΘηνών. Η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειάς της.

Μαρινέλλα
Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

Στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, το όνομα της Μαρινέλλας ξεχωρίζει για τη δύναμη, την αυθεντικότητα και τη μοναδική της παρουσία. Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938, ως το τέταρτο και νεότερο παιδί της οικογένειάς της, με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη και ήταν γραφτό της να λάμψει στην ελληνική μουσική σκηνή με συγκλονιστικές επιτυχίες.

Ξεκινώντας ως «δεύτερη φωνή» στο πλευρό του Στέλιου Καζαντζίδη, σε ένα από τα πιο εμβληματικά ντουέτα της ελληνικής μουσικής, κατάφερε γρήγορα να υπερβεί τα όρια του ρόλου της και να αναδειχθεί σε ισότιμη καλλιτεχνική δύναμη. Σε μια εποχή όπου τα ντουέτα βασίζονταν σε αυστηρούς διαχωρισμούς, η Μαρινέλλα έδωσε νέα διάσταση στο «σεγκόντο», μετατρέποντάς το σε αυτόνομη καλλιτεχνική έκφραση.

Η φωνητική της δεξιοτεχνία, η ερμηνευτική ένταση και η σκηνική της παρουσία άνοιξαν νέους δρόμους, με συνεργασίες, όπως εκείνη με τον Κώστα Χατζή, να αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Με μια πορεία που διήρκεσε περισσότερες από επτά δεκαετίες, κατάφερε να συνδεθεί βαθιά με το κοινό και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη μουσική εξέλιξη της χώρας.

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, έχοντας σημαδέψει ανεξίτηλα το ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό κοινό την αποχαιρετά με συγκίνηση, τιμώντας μια ερμηνεύτρια που συνδέθηκε όσο λίγες με την ιστορία και την εξέλιξη της μουσικής στην Ελλάδα.

Ελλάδα
