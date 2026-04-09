Μαρούσι: Ανθρωποκυνηγητό για τον ληστή που μαχαίρωσε τον 17χρονο σε στέρνο, χέρι και πόδι

Τον απόλυτο φόβο έζησε το βράδυ της Τετάρτης 08.04.2026 ένας 17χρονος στο Μαρούσι, όταν ένας άνδρας τον πλησίασε και, υπό την απειλή μαχαιριού, προσπάθησε να του αρπάξει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε, ενώ στην προσπάθειά του να αντισταθεί δέχθηκε μαχαιριές, με κατοίκους της περιοχής να τονίζουν πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Δάφνης και Αναπαύσεως στο Μαρούσι. Ο ανήλικος ήταν μαζί με την παρέα του, όταν ένας άγνωστος άνδρας τον πλησίασε και, απειλώντας τον με μαχαίρι, επιχείρησε να του αφαιρέσει μια χρυσή αλυσίδα που φορούσε.

Ο 17χρονος προσπάθησε να αντισταθεί και να μην δώσει την αλυσίδα του στον δράστη, όμως εκείνος του επιτέθηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο στέρνο, στο χέρι και στο πόδι, ενώ στη συνέχεια ο άγνωστος άνδρας τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. «Δεν είναι το μόνο περιστατικό που έχει καταγραφεί στο συγκεκριμένο πάρκο. Έχουμε καλέσει πολλές φορές την αστυνομία και έχουμε αναφέρει ανάλογα περιστατικά. Γενικά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που κάνουν χρήση ουσιών και προκαλούν, ενώ σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται και το “στέκι” τους», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συγκεκριμένη γειτονιά συχνά σημειώνονται παρόμοια περιστατικά, με τους κατοίκους να ανησυχούν. «Πριν από καιρό και εγώ ήμουν στο πάρκο και με πλησίασε ένας νεαρός και μου έβγαλε μαχαίρι. Είχα τρομάξει, πρέπει κάτι να γίνει. Θέλει προσοχή το βράδυ», λέει κάτοικος της περιοχής.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΑΤ από φίλους του και στη συνέχεια στον Ερυθρό Σταυρό για περαιτέρω εξετάσεις, με την κατάσταση της υγείας του ευτυχώς να μην εμπνέει ανησυχία.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία που ακολούθησε ο άνδρας.