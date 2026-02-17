Ελλάδα

Μαρούσι: Μεθυσμένη οδηγός πήρε «αμπάριζα» 5 παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Κλεισμένους και Ξανθίππης, με τους ιδιοκτήτες να αντικρίζουν αργότερα τις ζημιές στα αυτοκίνητά τους
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αναστάτωση προκάλεσε μία 36χρονη γυναίκα που οδηγώντας μεθυσμένη, πήρε 5 παρκαρισμένα αυτοκίνητα παραμάζωμα, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα στο Μαρούσι

Μια 36χρονη γυναίκα συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης (17.02.2026) στο Μαρούσι, αφού οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και χτύπησε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Κλεισμένους και Ξανθίππης, με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να αντικρίζουν αργότερα τις ζημιές στα αυτοκίνητά τους. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι έκαναν αλκοτέστ στην οδηγό, με την πρώτη μέτρηση να δείχνει 0,78 mg/l και τη δεύτερη μέτρηση να δείχνει 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο.

Η 36χρονη συνελήφθη, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ μόλις συνέλθει, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ελλάδα
