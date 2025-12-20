Ελλάδα

Μαθητές διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς μέσα σε σχολείο στα βόρεια προάστια – 12 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ενήλικοι

Τα ενήλικα μέλη του κυκλώματος εκμεταλλεύονταν τους ανήλικους για να βρίσκουν «πελάτες» εντός του σχολείου
ecstasy being handed over at a house party..

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στα βόρεια προάστια, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 12 άτομα, ανάμεσά τους 6 ανήλικοι μαθητές.

Τα μέλη του κυκλώματος πούλαγαν κοκαΐνη και χασίς ακόμη και στις εκδρομές που έκαναν οι μαθητές. Από την έρευνα που έγινε αποκαλύφθηκε πως οι δράστες είχαν κάνει τουλάχιστον 200 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, με τις περισσότερες από αυτές να γίνονται μέσα στο σχολείο των βορείων προαστίων.

Από την έρευνα αποδείχθηκε επίσης πως τα ενήλικα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν τους ανήλικους για να προωθούν τα ναρκωτικά μέσα στο σχολείο.

Για να καλύψουν τα ίχνη τους μάλιστα χρησιμοποιούσαν «καβάντζες» και αποθηκευτικούς χώρους ώστε να κρύβουν τα ναρκωτικά.

Η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν μόνο στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και σε πλατείες και δημόσιους χώρους.

Ελλάδα
