Μάτι: Εκδικάστηκαν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων – Να παραμείνουν στη φυλακή ζητούν οι συγγενείς

Συζητήθηκαν ενώπιον Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων για τη φονική φωτιά στο Μάτι.

Οι τρεις από τους τέσσερις εκτίουν ποινή φυλάκισης μετά την καταδικαστική απόφαση που τους επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας, για ανθρωποκτονία σωματικές βλάβες από αμέλεια, ενώ ο τέταρτος προσφεύγων είναι ο ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής, που καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για εμπρησμό καθώς από δική του ενέργεια ξεκίνησε η φωτιά που έκαψε το Μάτι και μετέτρεψε την ποινή του σε χρηματική.

Πρόκειται για τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη και τον κάτοικο που καταδικάστηκε για τον εμπρησμό Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

Η εισαγγελέας της έδρας κ. Νίκη – Αναστασία Μουζάκη, ζήτησε την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης των τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος των τεσσάρων προσώπων, με το σκεπτικό ότι οι δευτεροβάθμιες δικαστικές αποφάσεις είναι επαρκώς αιτιολογημένες και ως προς το σκέλος της ενοχής και ως προς την επιβολή ποινών.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, στις αγορεύσεις τους, τόνισαν ότι η απόφαση του Εφετείου πάσχει ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και ως προς το σκέλος της αιτιολογίας της.

Το «παρών» στο Ανώτατο Δικαστήριο έδωσαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. «Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζησουν” ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις της η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23/7/18 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνώστου.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωση τύπου ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, ζήτησαν από την «Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα», στέλνοντας μήνυμα στους δικαστικούς λειτουργούς να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους, σταθμίζοντας τις απώλειες που επέφερε η ανεπανάληπτη τραγωδία στις ζωές δεκάδων οικογενειών.

Ο επίσης φυλακισμένος καταδικασθείς για τα αδικήματα, πρώην Διοικητής ΕΣΚΕ, Γιάννης Φωστιέρης δεν υπέβαλε αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης εναντίον του.